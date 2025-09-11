Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktor miał tylko 50 lat. Zrozpaczona żona przekazała smutne wieści

Nie żyje Piotr Nowakowski, aktor, który znany był głównie z ról epizodycznych w wielu polskich produkcjach, ale który występował też w sztukach teatralnych, a od 2023 r. wcielał się w starszego aspiranta Gustawa Żelaznego w serialu "Pomóż mi" emitowanym w TV4. O śmierci 50-latka w sieci poinformowała jego żona. Aktor pozostawił zrozpaczoną małżonkę i dwójkę dzieci.

Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra - Magda, Janek i Ida - czytamy na facebookowym profilu aktora.

Piotr Nowakowski odszedł nagle. Już jest po pogrzebie

Wpis dotyczący śmierci aktora jego żona opublikowała 2 września. Kolejnego dnia napisała: "Do zobaczenia, kochany", a tydzień później odbyło się ostatnie pożegnanie Nowakowskiego i jego pochówek. Magdalena, żona aktora, podziękowała tym, którzy osobiście odprowadzili Piotra do miejsca spoczynku:

Kochani, chciałam podziękować wszystkim, którzy byli wczoraj obecni na ostatnim pożegnaniu Piotr Nowakowski. Za spojrzenia, uściski, za milczenie tam, gdzie słowa nie miały sensu. Przepraszam jeśli kogoś z Was pominęłam, nie podeszłam, nie porozmawiałam. W tylu sercach Piotr pozostawił ślad. Dziękujemy! - Magdalena, Janek i Ida.

Piotr Kwaśny poprosił o modlitwę

Piotra na Facebooku pożegnał Marcin Kwaśny, aktor znany z "Klanu" czy "Pierwszej miłości".

Proszę Was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie Bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia Piotrze! Jeszcze dokończymy naszą rozmowę… - pisał Kwaśny.

"Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół" - pisali internauci, przesyłając modlitwy.

Zrzutka na syna aktora

W sieci założono zrzutkę dla Janka, syna Piotra. Mama chłopaka wyjaśniła, skąd taka potrzeba:

Kochani, 2 września 2025 roku odszedł Piotr – cudowny człowiek, przyjaciel i przede wszystkim ukochany tata Janka. Był kimś, kto potrafił dawać z siebie całe serce – obecny, ciepły i mądry, stworzył z synem wyjątkową więź, której nie sposób opisać słowami. Jego nagła śmierć zostawiła w życiu Janka ogromną pustkę – nie tylko emocjonalną, ale także codzienną i materialną. Zabrakło najważniejszego wsparcia, które dla młodego chłopaka było filarem bezpieczeństwa i rozwoju. Wiele osób pytało nas, jak mogą pomóc. To dzięki tym głosom wsparcia i życzliwości zdecydowaliśmy się otworzyć tę zbiórkę. Zebrane środki pomogą zapewnić Jankowi możliwość dalszej edukacji, zajęcia rozwijające jego pasje oraz – jeśli będzie tego potrzebował – wsparcie terapeutyczne, które pomoże mu przejść przez ten trudny czas. Dziękujemy za każde dobre słowo i każdy dar serca – Wasza obecność daje nam poczucie, że Janek ma wokół siebie wielu życzliwych ludzi.

Obecnie zebrano ponad 28 tys. zł, a zbiórkę wsparły 122 osoby.

