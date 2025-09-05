Tragiczna śmierć Macieja Mindaka. Są nowe informacje z prokuratury

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-05 8:15

Maciej Mindak zginął 23 lipca 2025 r. Miał tylko 38 lat, robił karierę w telewizji i jednocześnie na rynku nieruchomości. Przyczyną zgonu Mindaka miały być obrażenia spowodowane przez wypadek na motocyklu. Ten wydarzył się w nocy z 22 na 23 lipca. Sprawę bada prokuratura, a teraz pojawiły się nowe informacje. Co prokuratura zdradziła na temat śmierci Macieja?

Super Express Google News

Informacja o śmierci Macieja Mindaka wstrząsnęła nie tylko jego najbliższymi, ale też gwiazdami TVN-u, które z nim współpracowały czy fanami, którzy oglądali Macieja na ekranach telewizorów. 38-latek był specem od rynku nieruchomości, a w telewizji pojawiał się w takich programach jak "Mieszkanie na miarę" czy "House Hunters - poszukiwacze domów".

Koszmarne wieści o zgonie Mindaka przekazała w lipcu jego rodzina.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę - brzmiał wpis na instagramowym profilu zmarłego.

Zobacz także: Podano szczegóły pogrzebu Macieja Mindaka. Rodzina zwróciła się z ważną prośbą

Jak zginął Maciej Mindak?

Niedługo później okazało się, że Mindak zginął w wypadku motocyklowym, do którego doszło w Wołominie. Tragedia rozegrała się w nocy z 22 na 23 lipca. Maciej miał poruszać się na motocyklu i nie ustąpić pierwszeństwa kierowcy auta. Wtedy miało dojść do dramatu.

Na miejscu pracowały odpowiednie służby, w tym medyczne. Niestety, 38-latka, którego przewieziono do szpitala, nie dało się uratować. Maciej zmarł, został pochowany 8 sierpnia w Antoninowie.

Zobacz także: Przyczyna śmierci Macieja Mindaka. Pilne i stanowcze oświadczenie adwokata rodziny prezentera TVN

Sprawą zajęła się prokuratura

Od śmierci Mindaka minęło ponad 6 tygodni. Nad sprawą wciąż pracuje prokuratura. Śledztwo prowadzone jest w ramach art. 177 § 2 k.k. - Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Okazuje się, że dochodzenie może jeszcze potrwać.

Zobacz także: Maciej Mindak zginął w wypadku! Prokuratura potwierdza. Wstrząsające okoliczności

W sprawie wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu toksykologii. Średni czas oczekiwania na opinię to około sześć miesięcy. Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej (posekcyjna) jest spodziewana w zbliżonym czasie. Nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec nikogo -poinformowała Fakt prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Policja też jest zaangażowana i wykonuje czynności procesowe. Na wyniki śledztwa trzeba będzie jeszcze poczekać.

Zobacz także: 38-letni Maciej Mindak zmarł nagle! Ostatni post przed śmiercią eksperta TVN wiele o nim mówi

Zobacz więcej zdjęć. Rodzina podała szczegóły pogrzebu Macieja Mindaka. Ma ważną prośbę

Stanisław Soyka zmarł. Jaka była przyczyna śmierci legendarnego artysty?
Maciej Mindak
17 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
ŚMIERĆ
TVN
maciej mindak