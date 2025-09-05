Tragiczna śmierć Macieja Mindaka. Są nowe informacje z prokuratury

Informacja o śmierci Macieja Mindaka wstrząsnęła nie tylko jego najbliższymi, ale też gwiazdami TVN-u, które z nim współpracowały czy fanami, którzy oglądali Macieja na ekranach telewizorów. 38-latek był specem od rynku nieruchomości, a w telewizji pojawiał się w takich programach jak "Mieszkanie na miarę" czy "House Hunters - poszukiwacze domów".

Koszmarne wieści o zgonie Mindaka przekazała w lipcu jego rodzina.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę - brzmiał wpis na instagramowym profilu zmarłego.

Jak zginął Maciej Mindak?

Niedługo później okazało się, że Mindak zginął w wypadku motocyklowym, do którego doszło w Wołominie. Tragedia rozegrała się w nocy z 22 na 23 lipca. Maciej miał poruszać się na motocyklu i nie ustąpić pierwszeństwa kierowcy auta. Wtedy miało dojść do dramatu.

Na miejscu pracowały odpowiednie służby, w tym medyczne. Niestety, 38-latka, którego przewieziono do szpitala, nie dało się uratować. Maciej zmarł, został pochowany 8 sierpnia w Antoninowie.

Sprawą zajęła się prokuratura

Od śmierci Mindaka minęło ponad 6 tygodni. Nad sprawą wciąż pracuje prokuratura. Śledztwo prowadzone jest w ramach art. 177 § 2 k.k. - Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Okazuje się, że dochodzenie może jeszcze potrwać.

W sprawie wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych z zakresu toksykologii. Średni czas oczekiwania na opinię to około sześć miesięcy. Opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej (posekcyjna) jest spodziewana w zbliżonym czasie. Nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec nikogo -poinformowała Fakt prokurator Karolina Staros, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Policja też jest zaangażowana i wykonuje czynności procesowe. Na wyniki śledztwa trzeba będzie jeszcze poczekać.

