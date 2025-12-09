Lara Gessler niczym Wielki Ptak, tyle że różowy? Odsłoniła zgrabną nogę

8 grudnia Gosia Baczyńska, uznana projektantka, zorganizowała imprezę świąteczną. Odbył się pokaz jej kolekcji, pojawiło się sporo gwiazd, a zabawa była przednia. Na czerwonym dywanie można było zauważyć Marię Sadowską, Joannę Horodyńską, Agnieszkę Grochowską (która tego dnia zaszalała ze stylizacją, choć na co dzień ubiera się bardzo skromnie). Były też Monika Olejnik cała w cekinach, Weronika Książkiewicz w skromnej fryzurce i prześwitującej spódnicy czy Lara Gessler w różowym, asymetrycznym wdzianku.

To ostatnie przyciągało wzrok!

Lara Gessler niczym... Wielki Ptak z programu dla dzieci?

Córka Magdy Gessler wydawała się cudnie bawić na modowym evencie. Chętnie pozowała do zdjęć, śmiała się i łapała pozy, które zresztą są jej specjalnością - wystarczy zerknąć na sesje, w jakich brała udział (zdjęcia znajdziecie niżej). Na imprezę wystroiła się w krótką sukienkę o ciekawym kroju i jeszcze ciekawszej fakturze. Kreacja miała mocny odcień różu, puszysty golf przy szyi i asymetryczne wykończenie.

Wdzianko odsłaniało nogi gwiazdy. A właściwie jedną, bardzo zgrabną, smukłą kończynę. Z jednej strony sukienka sięgała za pośladki, z drugiej osłaniała nogę aż do kostki. Lara wyglądała naprawdę ciekawie.

Do wdzianka Gessler dodała codzienne uczesanie i lekki makijaż. To wystarczyło, bo stylizacja i tak była bardzo wyrazista, za sprawą pierzastej tkaniny budząc skojarzenie z postacią z "Ulicy Sezamkowej". Lara pokazała się w różowym Wielkim Ptaku, a na czarny płaszcz o podobnej fakturze zdecydowała się Ilona Majer z MMC. Jak oceniacie?

