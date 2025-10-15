Lara Gessler ostro o nocnej prohibicji! Bez cienia zawahania mówi, co myśli o zakazie

Nocna prohibicja ma się w Polsce coraz lepiej, ale co właściwie oznacza dla Polaków? Nocna prohibicja to ograniczenie lub zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, zazwyczaj między 22:00 wieczorem a 6:00 rano. Prawo zezwala gminom na nakładanie zakazu, który dotyczy wyłącznie sklepów i stacji benzynowych. Nie obejmuje lokali gastronomicznych, a więc restauracji czy barów, gdzie nawet w nocy alkohol jest dostępny.

Nocna prohibicja ma zdziałać wiele dobrego dla mieszkańców, którzy do tej pory cierpieli np. przez osoby pijące i zakłócające porządek publiczny. Nie wszyscy jednak cieszą się z tego, że nocna prohibicja jest coraz popularniejsza.

Co na to Lara Gessler?

Lara Gessler, która coraz lepiej radzi sobie w modelingu, ale poza tym prowadzi lokal "Słodki słony", nie należy do osób mówiących nocnej prohibicji "nie". Wręcz przeciwnie. Według córki Magdy Gessler to bardzo dobry pomysł. Tym bardziej że żyjemy w czasach, gdy sklepy spożywcze czy monopolowe są rozlokowane blisko, a zakup napojów, również wyskokowych, można zaplanować.

Jestem za tym zakazem, jak najbardziej. Uważam, że pozwoliłby bardziej świadomie zarządzać czasem wieczorem - tak to nazwę bardzo oględnie. Mamy dostęp do wszystkiego, żyjemy w takich czasach, że naprawdę jesteśmy w stanie coś sobie zaplanować. Uważam, że to nie jest coś, co w znaczący sposób zabiera nam wolność. Może ogranicza głupie pomysły - komentowała Gessler Plejadzie.

Nocna prohibicja w Polsce

W Warszawie, gdzie mieszka Lara Gessler, nie wprowadzono nocnej prohibicji na terenie całego miasta, ale to kwestia czasu. Zakaz będzie bowiem obowiązywał od 1 czerwca 2026 r. Obecnie nocna prohibicja panuje m.in. w Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy.

