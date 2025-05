Lara Gessler w odważnym topie, który nie pozostawiał pola dla wyobraźni. Bez bielizny wszystko było widać!

Lara Gessler nawet poza wybiegiem wygląda jak modelka! Trzeba przyznać, że ma idealne warunki do tego, by odnieść sukces w branży. Jest wysoka, ma 176 cm wzrostu, szczuplutka i nie wstydzi się odsłaniać ciała. W końcu sesje zdjęciowe, w których bierze udział to rodzaj sztuki. Podobnie jest ze stylizacjami pieczołowicie projektowanymi, a później pokazywanymi na wybiegu.

Gessler na pokazie kolekcji MMC, gdzie wystąpiła jako modelka, prezentowała skąpe wdzianko, które układało się tak, że gwiazda pokazała odrobinę za dużo, ale zachowała kamienną twarz. Wcześniej Lara wzięła udział w sesji, która wywołała sporo kontrowersji i nie wszyscy zrozumieli jej artystyczną stronę.

A jak jest na co dzień? Córka Magdy Gessler wydaje się czuć fantastycznie we własnej skórze i bez kompleksów nosi to, na co ma ochotę. Czasem wkłada bieliznę, czasem nie... Ostatnio z niej zrezygnowała, a top, który miała na sobie, nie pozostawił pola dla wyobraźni.

Lara Gessler na co dzień. Tak wygląda między sesjami i gdy zejdzie z wybiegu

Gessler jest wysoka i smukła, ma więc figurę idealną do tego, by nosić absolutnie wszystko. Gdy paparazzi "przyłapali" ją podczas załatwiania sprawunków na mieście, miała na sobie półdługą spódnicę i dziergany top, który, choć nie prześwitywał, pokazał sporo ciała gwiazdy. Lara do zestawu dobrała sportowe obuwie, aby szybko i sprawnie "biegać" podczas zakupów oraz dłuższe skarpetki. Kropką nad i była mieszanina pierścionków oraz bransoletek i naszyjników.

Gessler nie zapomniała o sporej torbie na drobiazgi, a na ramieniu miała papierową torbę od MMC, marki, dla której chodziła w niedawnym pokazie. Tak "uzbrojona" buszowała po sklepie z ubraniami, a gdy skończyła, zawędrowała po paczkę z lokalu Słodki Słony, który należy do jej mamy.

Lara na co dzień lubi nosić swobodne stroje, wygodne buty i wydaje się nie przywiązywać uwagi do marek czy detali. Jej stylizacje są pełne luzu i nonszalancji, ale mają w sobie dużo młodzieńczego uroku. Widać, że Gessler śledzi modowe trendy. Jej styl jest jednak zupełnie inny niż ten prezentowany przez Magdę Gessler.

Jak wam się podoba? Jest odważnie?

