Spokojnie! To nie UFO, to Lara Gessler! Ale można się pomylić...

Lara Gessler niczym ufoludek. A może nurek?

Lara Gessler w "modnym" kombinezonie i klapko-balerinkach na obcasie podczas sesji zdjęciowej dawała z siebie wszystko. Wykorzystywała infrastrukturę miejską w postaci plastikowych band przy drodze i z poważną miną prezentowała intrygujące, jednoczęściowe wdzianko. Kombinezon w kwiatki opinał jej ciało, dosłownie, od stóp do głów. Wygodne to raczej nie jest, ale czego się nie robi z pasji do mody?

Modowa kariera córki Magdy Gessler rozwija się świetnie - ma na koncie już kilka okładek magazynów, takich jak "ELLE", "Glamour", "Viva Moda", oraz wiele sesji zdjęciowych i chodziła po wybiegach dla kilku polskich marek. Jej oryginalna uroda przyciąga projektantów mody i fotografów, ale też, niestety, hejterów. Wiele osób krytykuje ją za to, że nie jest "klasyczną" pięknością. Ona jednak nic sobie z tego nie robi - i bardzo dobrze! Niedawno Lara Gessler w rozmowie z naszą reporterką wyznała:

- Nie czytam komentarzy. Muszę wszystkich zasmucić bardzo. Tych, którzy próbują jakoś dobić... Nie czytam negatywnych komentarzy. U mnie na Instagramie jest ich bardzo niewiele. No i cały czas powtarzam to samo - ludzie oceniają ich wizję twojej osoby, a nie ciebie, bo cię nie znają. Mają garstkę informacji i na tej podstawie wypowiadają różne słowa, które mają spowodować, że będzie im lżej w życiu, ale nie muszą powodować, że mi będzie ciężej, więc po prostu ja tego nie przyjmuję, nie szukam, nie czytam. Tak samo, jak nie szukam artykułów na swój temat i nie czytam pod nimi komentarzy

- Po ciąży bardzo zmieniłam się jako kobieta. Bardzo doceniłam moje ciało, pokochałam je na nowo. Zobaczyłam, że ono mogło dać mi dzieci

– przyznała niedawno Lara Gessler w wywiadzie dla "Glamour" tłumacząc, dlaczego tak "późno" - jak na warunki branży - zdecydowała się próbować swoich sił w modelingu. Lara ma obecnie 35 lat i jest mamą dwójki dzieci - trzyletniej córeczki Neny i rocznego synka - Bernarda.

Galerię zdjęć paparazzi Lary Gessler znajdziecie pod tekstem

