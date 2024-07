Legendarna Beata z Klanu wygląda jak siostra swojej 21-letniej córki! "Piękne"

To on poprowadzi "Koło fortuny". Jest w związku z lubianym aktorem

Dorota Naruszewicz się nie starzeje. Beata z "Klanu" młodo wygląda nawet bez makijażu

Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz, dzięki roli w serialu TVP zyskała gigantyczną popularność. Aktorka do dziś spotyka się z wyrazami sympatii na ulicy. Wiele osób prosi aktorkę o autograf czy wspólną fotkę. Identyfikację Doroty Naruszewicz ułatwia to, że od czasu gry w serialu "Klan" niewiele się zmieniła. Aktorka się nie starzeje i wygląda znacznie młodziej, niż pokazuje informacja w jej dowodzie osobistym. Patrząc na aktualne fotografie legendarnej Beaty z "Klanu" trudno uwierzyć w to, że ma ona 53 lata. Mało tego, Dorota Naruszewicz bardzo młodo wygląda także bez makijażu! Tym bardziej dla wielu będzie zaskoczeniem to, że aktorka ma dwie dorosłe córki: Ninę (21 l.) i Nellę (18 l.). Ich ojcem jest Tomasz Żórawski, z którym Dorota Naruszewicz rozwiodła się w 2020 roku. Teraz była gwiazda serialu "Klan" pokazała swoją starszą pociechę.

Beata z "Klanu" z córką na wakacjach. Dorota Naruszewicz i Nina wyglądają jak siostry

Legendarna Beata z "Klanu" wybrała się z Niną na wakacje nad polskie morze. Panie w swoim gronie czują się znakomicie. - Wakacje na Helu ciąg dalszy. To niesamowite, jeszcze się nie skończyły, a my już planujemy zimę, długie weekendy i kolejne wakacje - napisała na Instagramie Dorota Naruszewicz w podpisie do zdjęć z córką. Internauci są zachwyceni fotkami. Wielu uważa, że Beata z "Klanu" i Nina wyglądają jak siostry! Do tego zachwycają się obiema kobietami. "Piękne! Aż się marzy, żeby porzucić biurko i do Was dołączyć!", "Fajne dziewczyny, a jakie opalone niczym Hawajki", "Syreny!", "Przepiękne dziewczyny" - komentowali użytkownicy Instagrama. Wpis dostrzegła także Barbara Bursztynowicz, czyli mama Beaty w serialu "Klan". - To Nina już tak wyrosła?! Piękna ta Wasza przyjaźń matczyno-córczana. Serdeczności, bawcie się dobrze - napisała aktorka. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Doroty Naruszewicz z córką Niną, a także stare fotografie Beaty z "Klanu".

