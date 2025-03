Legendarna Jolanta Fajkowska wróci do TVP?! Jest na elitarnej liście. Stanowisko dla prawdziwych szych!

Marcin Hakiel dopiero co trzeci raz został ojcem, a tu taka wiadomość! Powiedział to do kamery!

Jolanta Fajkowska to postać doskonale znana Polakom. Chyba każdy dorosły obywatel naszego kraju, który miał w domu telewizor, wie, kim jest legendarna prezenterka. Spora część osób dobrze kojarzy także córkę dziennikarki - Marię Niklińską, która sprawdziła się zarówno w aktorstwie, jak i w muzyce. Mało tego, próbowała swoich sił również w polityce. Tam jednak nie poszło jej już tak dobrze. W 2024 roku startowała z list PSL do Parlamentu Europejskiego. Mandatu nie uzyskała. Znajomości meandrów polityki być może mogą za to pomóc jej matce. Jolanta Fajkowska bowiem - jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl - znalazła wśród kandydatów do rady programowej TVP! Zasiadanie w niej to wielki prestiż. Mówi się, że to stanowiska zarezerwowane dla prawdziwych szych.

Jolanta Fajkowska wróci do TVP?! Jest na liście

Była gwiazda TVP zgłoszona została przez organizacje i stowarzyszenia. Oprócz Jolanty Fajkowskiej na elitarnej liście kandydatów znaleźli się m.in.: była wiceszefowa programowa TVP2 i dyrektor programowa TV Puls Barbara Bielińska-Kępa, były wiceszef TAI i rzecznik TVP Jarosław Szczepański i członek Sekcji Reżyserów ZASP Janusz Gast. Jolanta Fajkowska zdaje się był idealnie skrojona do tej funkcji. W końcu TVP zna jak mało kto. Niestety jej kariera telewizyjna odbijała się na życiu rodzinnym.

Babcia opowiadała mi, że całowałam ekran telewizora wieczorem i prosiłam, żeby mama pół dnia była w pracy, a pół w domu

- wspominała kiedyś w rozmowie z "Vivą" Maria Niklińska.

Jolanta Fajkowska rozstała się z TVP już po tym, gdy PiS wygrało wybory parlamentarne i nastąpiła rewolucja w mediach publicznych. Nawet jednak po tym, gdy zmieniła się władza w Polsce, dziennikarka nie planowała powrotu na Woronicza. Na dodatek skrytykowała produkcje, które robi TVP.

Patrzę na nią z ogromnym smutkiem, bo wiem, że to, co było, już nie wróci. Można ładować w tę instytucję ogromne pieniądze i nie osiągnie się zadowalającego efektu. Inne stacje przejęły środek ciężkości. Telewizja Polska stała się jedną z wielu, i to w dodatku niewiodących. Programy wyglądają jakoś tak amatorsko

- oceniła gorzko w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Być może już wkrótce sama będzie mogła to zmienić...

