Legendarny muzyk miał udar. Stracił wzrok i mowę! Adam Konkol wydał przerażające oświadczenie

Zespół Łzy okres największej popularności ma już za sobą, ale hity tej kapeli cały czas brzmią w uszach Polaków. Któż nie zna takich przebojów jak "Narcyz" czy "Agnieszka". Mózgiem kapeli - liderem i kompozytorem piosenek - jest Adam Konkol. Artysta został mocno doświadczony w kwestii zdrowia. Choruje on na zespół Eisenmengera, co powoduje, że na koncertach zespołu Łzy często musiał go zastępować inny instrumentalista. Kiedyś w "Super Expressie" Adam Konkol zdradził, że łyka 21 pigułek w ciągu dnia! W 2024 roku muzyk usłyszał zwalającą z nóg diagnozę. Miał zachorować na raka płuc. Potem okazało się, że diagnoza była błędna.

Niestety przy takiej diagnozie, ktoś zepsuł mi i mojej rodzinie pół roku życia. Wszystko zawaliło się jednego dnia. Żyłem ze świadomością, że muszę swoje sprawy szybko pozałatwiać

- mówił Adam Konkol w rozmowie z "Faktem".

Adam Konkol z zespołu Łzy miał udar. "Straciłem wzrok i mowę oraz sparaliżowało mnie od pasa w górę"

Teraz przyszła kolejna fatalna wiadomość. Na szczęście najgorsze szybko minęło, ale sytuacja była dramatyczna. 20 marca Adam Konkol zamieścił na Facebooku wstrząsający wpis.

Po ponad miesięcznej walce z infekcją i pobycie w szpitalu wróciłem na 5 dni do domu, niestety wczoraj miałem udar i chociaż trwał krótko, to był przerażający, straciłem wzrok i mowę oraz sparaliżowało mnie od pasa w górę. Dziś już jest dużo lepiej, ale oczywiście wylądowałem na SOR i na oddziale neurologii

- przekazał fanom lider zespołu Łzy.

Nie mam lekko, ale nigdy nie miałem, bardzo tęsknię za rodziną i za domem, ale muszę tutaj spędzić trochę czasu. Powiem Wam, że "walka", którą toczę, jest nieporównywalnie trudniejsza od każdej z moich walk, żaden mój problem życiowy nie jest nawet w jednym procencie tak istotny, jak moje zdrowie

- dodał Adam Konkol. Podkreślił też, że jest "tykającą bombą", ale ma cudowne życie i dlatego o nie walczy. Dodał jeszcze, że ma "silny organizm", choć z psychiką "bywa bardzo ciężko". Mimo to zapewnia, że stara się pozytywnie myśleć.

