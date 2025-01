Lider zespołu Łzy Adam Konkol szykował się na koniec, a tu taka wiadomość! "Błędna diagnoza"

Adam Konkol w 2024 roku usłyszał, że ma raka płuc! Na 99 proc. diagnoza była błędna

Adam Konkol to postać doskonale znana fanom polskiej muzyki rozrywkowej. To on założył zespół Łzy i to on jest liderem tej kapeli i kompozytorem wielkich hitów (m.in. "Narcyz się nazywam" czy "Agnieszka już dawno..."). Muzyk niestety boryka się z problemami zdrowotnymi. Choruje na zespół Eisenmengera. Z tego powodu często na koncertach zespołu Łzy musiał go zastępować inny instrumentalista. W 2024 roku Adam Konkol usłyszał diagnozę, która brzmiała jak wyrok. Artysta miał zachorować na raka płuc. No właśnie... miał. Teraz okazało się, że diagnoza na 99 proc. była błędna! Jak to możliwe? Skąd taka fatalna pomyłka?

Adam Konkol: Prawdopodobnie oszukałem przeznaczenie po raz kolejny

Wygląda na to, że Adam Konkol po prostu... miał stan zapalny po przebytej grypie. Muzyk przechodził ją przed tomografią. Po pewnym czasie lekarze zaobserwowali, że guz się zmniejsza, co zdarzać ma się niezwykle rzadko, niemal nigdy. Specjaliści postanowili to zbadać.

Teraz czekam na wyniki – prześwietlenia tzw. PET-u (chodzi o pozytonową emisyjną tomografię – red.), bo miałem trzy takie badania robione w tamtym roku. Jestem optymistycznie nastawiony, dlatego że prawdopodobnie oszukałem przeznaczenie po raz kolejny i wyrok, który lekarze mi w lutym napisali na kartce, czyli rak złośliwy płuc, na 99 proc. okazał się stanem zapalnym, pochorobowym

- wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" Adam Konkol. Teraz lider zespołu Łzy na powody do radości, ale to, co przechodził po usłyszeniu przerażającej diagnozy, wie tylko on sam.

Niestety przy takiej diagnozie, ktoś zepsuł mi i mojej rodzinie pół roku życia. Wszystko zawaliło się jednego dnia. Żyłem ze świadomością, że muszę swoje sprawy szybko pozałatwiać

- mówił Konkol.

