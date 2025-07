Legendarny proboszcz z "Plebanii" pokazał młodym, co to jest zabawa! Tak wygląda Włodzimierz Matuszak w wieku 78 lat

Włodzimierz Matuszak w swoim aktorskim życiu wcielił się w wiele postaci, ale znany jest przede wszystkim z jednej kreacji. Mowa oczywiście o roli proboszcza w serialu "Plebania". Prywatnie aktor jest zupełnie innym człowiekiem niż uduchowiony kapłan. Po dłuższej przerwie zobaczyliśmy go na oficjalnej imprezie. Legendarny proboszcz z "Plebanii" pokazał młodym, co to jest zabawa!