Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Boże Ciało to dla katolików dzień absolutnie szczególny. Wagę tego święta podkreśla to, że w Polsce ten dzień jest wolny od pracy, co sprzyja zrobieniu sobie długiego weekendu. Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wypada zawsze w czwartek. Wystarczy zatem wziąć sobie wolny piątek i długi weekend w atrakcyjnym terminie (końcówka maja lub czerwiec) staje się rzeczywistością. Boże Ciało wiąże się też z procesjami, które tego dnia odbywają się w całej Polsce. Przewodzą im księża. Postaci duchownych nie brakuje w najpopularniejszych polskich serialach, takich jak: "M jak miłość", "Ranczo", "Plebania", "Złotopolscy". Z okazji Bożego Ciała 2024 przygotowaliśmy specjalny quiz o bohaterach w sutannach. Rozwiąż Boże Ciało QUIZ. Księża w polskich serialach. M jak miłość, Ranczo, Plebania, Złotopolscy. Dopasuj aktora do roli. Pytań jest piętnaście i w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź.

Boże Ciało QUIZ. Księża w polskich serialach. M jak miłość, Ranczo, Plebania, Złotopolscy. Dopasuj aktora do roli Pytanie 1 z 15 Księdza proboszcza w serialu "Ranczo" grał: Cezary Żak Artur Barciś Jacek Kawalec Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.