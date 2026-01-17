Leszek Lichota zagrał... dziadka Janosika? "Kręciło mnie to za dzieciaka". Kulisy filmu "Dziki"

Leszek Lichota spełnił swoje filmowe marzenie. Kogo gra w filmie "Dziki"?

Akcja filmu "Dziki" rozgrywa się w XVII wieku w majestatycznych Karpatach. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. W roli głównej oglądamy Tomasza Włosoka (35 l.). W filmie lśni też Sebastian Fabijański (38 l.) w roli brutalnego cesarskiego inkwizytora. Jedną z głównych postaci, bo "ojca" tytułowego "dzikiego" gra Leszek Lichota.

- To była obietnica dużej przygody, bardzo chciałem się poznać z reżyserem Maćkiem Kawulskim. Znając scenariusz wiedziałem, że będziemy robili coś, co za dzieciaka mnie kręciło, a co się u na w kinie rzadko zdarza, czyli film historyczny, kostiumowy, oparty na legendzie. Kręciło mnie to, gdy za dzieciaka oglądałem "Janosika" lub "Indianę Jonesa". Wszedłem w to, jak w masło - mówi aktor w rozmowie z "Super Expressem".

Wspomniany główny bohater nie mówi, co było Tomasz Włosoka było dużym wyzwaniem. Musiał wyrażać wszystkie emocje bez słów.

Leszek Lichota o roli w filmie "Dziki": To wszystko kręciło mnie za dzieciaka

Początkowo ucieszyłem się. Bo faktycznie, nie musiałem się uczyć tekstu. Ale dość szybko uświadomiłem sobie, że werbalizowanie myśli to jest coś, co bardzo ułatwia pracę w moim zawodzie. Kiedy to narzędzie jest zabrane, to, mam wrażenie, pozostałe narzędzia szybko się wyczerpują. Czułem, że zaczynam być powtarzalny w pewnych reakcjach. Z pomocą przychodził reżyser, który miał tę historię świetnie przemyślaną i zawsze mnie wspierał

- opowiadał nam Tomasz Włosok.

Pomocne okazało się to, że na planie towarzyszył mu właśnie Lichota. W jednym z wywiadów aktor powiedział na temat ciszy piękne słowa: "Dziś cisza jest luksusem. Moi bohaterowie nie są emocjonalnie wyjałowieni. Czują wszystko, tylko głębiej. Czasami zbyt boleśnie, żeby to wypowiedzieć". - Zgadza się pan z twierdzeniem, że często gra pan ciszą? - dopytaliśmy.

Tak, bo sam jestem introwertykiem. Myślę, że do takich ról mnie producenci i reżyserzy chętnie zatrudniają - faceta, który nie wyraża swojej ekspresji słowem i nie zagaduje rzeczywistości. Moi bohaterowie mają wewnętrzne życie. Zgadzam się z tymi słowami. Moja postać z filmu "Dziki" też podpisałaby się pod tą myślą

- powiedział Lichota w rozmowie z nami.

