Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu: Tłum gwiazd!

W dniach 10-17 sierpnia w Zwierzyńcu odbyła się 26. Letnia Akademia Filmowa. Festiwal obejmował liczne spotkania, prelekcje i premiery. Widzowie mogli zobaczyć między innymi debiut filmowy Igi Lis - film dokumentalny "Bałtyk". Po pokazie odbyło się spotkanie z autorką, na którym sala pękała w szwach.

Wśród pokazów był również poruszający obraz o mobbingu - "Utrata równowagi", w którym zagrały Nel Kaczmarek i Tamara Arciuch, które opowiedziały o filmie podczas spotkania z widzami po seansie.

Na festiwalu, poza debiutantami, pojawiły się też ulubione ikony kina, telewizji i teatru - Beata Ścibakówna, Małgorzata Zajączkowska czy Anna Romantowska.

Beata Ścibakówna w trampkach i t-shircie

Podczas festiwalu w Zwierzyńcu, w przeciwieństwie do większości festiwali filmowych, panuje raczej luźna atmosfera. Zamiast wielkich bankietów i pozowania na ściankach - gwiazdy skupiają się głównie na spotkaniach z fanami. To służy luźniejszym stylizacjom, w których na ogół nie mamy szansy ich oglądać.

Anna Romantowska i Beata Ścibakówna promowały na festiwalu film „Skrzyżowanie”. Ścibakówna pojawiła się w zastępstwie grającego główną rolę w filmie męża - Jana Englerta.

Beata Ścibakówna wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał! W białym t-shircie z nadrukiem i modnych, czarnych trampkach mogłaby śmiało uchodzić za własną córkę!

Anna Próchniak i Marta Żmuda Trzebiatowska promowały film „Niepewność” - koprodukcję polsko-szwedzko-brytyjską, w której obie zagrały.

Ania Próchniak postawiła na luźny, sportowy styl z czapką z daszkiem na głowie. Z kolei Żmuda Trzebiatowska mogłaby uchodzić niemal za nastolatkę - w naturalnym makijażu i uroczej sukience w kwiatki.

