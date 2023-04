Krzysztof Krawczyk nie żyje od dwóch lat, ale wciąż pozostaje głęboko zakorzeniony w naszej pamięci. Wybitny artysta odszedł 5 kwietnia 2021 roku. Fani do teraz wspominają jego kultowe piosenki, lecz także mądre słowa, które wypowiadał podczas wielu lat wspaniałej kariery. Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbył się jakiś czas temu, ale to, co zauważyli ludzie podczas ostatniej wizyty na cmentarzu, może niektórych zaskoczyć. Zmienił się grób wokalisty, który został ogrodzony! Postawienie płotka zapowiadano już jakiś czas temu, a teraz oficjalny fanpage poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka poinformował, że konstrukcja została zbudowana i zakończona. W komentarzach doszło do okropnej awantury! Nie wszystkim się to spodobało. Jest konkretna odpowiedź.

Ludzie poszli na cmentarz i dostrzegli, że grób Krawczyka został OGRODZONY! Doszło do okropnej awantury

Oficjalna strona na Facebooku "Krzysztof Krawczyk in memoriam" poświęcona pamięci artysty zamieściła nowe zdjęcia z grobu, na których widać płot, z którego uformowano nutki znane nam dobrze z pięciolinii muzycznej. Nie wszystkim spodobało się jednak to, co zrobiono na cmentarzu przy grobie Krawczyka.

- Cmentarz to miejsce spokoju i ciszy. (...) Tu wszyscy jesteśmy równi i wszyscy powinni mieć jednakowe pomniki. Za życia biedni, są dołowani, na nic ich nie stać, to nawet po śmierci nadal są poniżani. O, tutaj taki biedak leży. Żal, miłość i smutek nosi się w sercu, a nie pokazuje na placu. RIP Panie Krzysztofie - napisała jedna z komentujących. - Jeszcze kaplicę zbudujcie, cyrk na kółkach, a nie pomnik - skomentowała druga kobieta.

W odpowiedzi wielu fanów Krawczyka stanęło w obronie grobu oraz płotka. Z kolei głos postanowili ostatecznie zabrać również przedstawiciele strony, która jest prowadzona ku pamięci Krzysztofa Krawczyka.

- Czy plotek za 7 tysięcy złotych to przejaw luksusu dla wielkiej gwiazdy polskiej piosenki? Mogliśmy mu zbudować mauzoleum, gdybyśmy nie znali jego skromności. Człowiek człowiekowi jest równy, ale nie każdy zaśpiewał takie piosenki. Skąd ta zawiść? - napisano na Facebooku.

Co myślicie? Zagłosujcie w sondzie.

Zobaczcie galerię zdjęć: Tak teraz wygląda grób Krzysztofa Krawczyka. Pojawiło się ogrodzenie

Sonda Podoba Ci się nowy płotek przy grobie Krzysztofa Krawczyka? Tak, wygląda pięknie Nie, to jest niepotrzebne Jest mi to obojętne