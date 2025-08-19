Łukasz Litewka bez koszulki na fotkach z wakacji! Instagram płonie i cytuje Zenka Martyniuka

Łukasz Litewka pokazał się bez koszulki – internauci oszaleli na punkcie jego formy i dystansu do siebie.

W komentarzach padły teksty: „Randka z każdą i każdym”, „Hot ciało, jeszcze hot serce”. Fani żartowali nawiązując do słów przeboju Zenka Martyniuka: „Mandat za przekroczenie piękności”.

Litewka przypomniał, że polityka może iść w parze z autentycznością i społeczną aktywnością jego TeamLitewka.

Łukasz Litewka znów udowodnił, że polityka nie musi być nudna i sztywna. Poseł, znany z otwartości, poczucia humoru i ogromnego serca do ludzi, tym razem postanowił podzielić się na Instagramie zdjęciem, które wywołało prawdziwą burzę w komentarzach. A wszystko dlatego, że zamiast garnituru i sejmowej ławy, zobaczyliśmy go… w wersji topless, na tle egzotycznej alei palm.

I choć można by pomyśleć, że Litewka chciał się po prostu pochwalić wakacyjnym klimatem, to fani od razu zwrócili uwagę na coś innego – jego sylwetkę. Wyraźny sześciopak, atletyczna postura i szeroki uśmiech wystarczyły, by w komentarzach polał się istny potok komplementów.

Instagram płonie po publikacji nagiej klaty Litewki

Komentarze pod postem zamieniły się w istną burzę zachwytów. „Nie wiem, co bardziej hot… sylwetka czy dobre serce i mądrość życiowa” – napisała jedna z fanek. „Po komentarzach stwierdzam, że poseł Litewka mógłby mieć randkę z każdą/każdym” – dorzucił inny internauta. Nie zabrakło też żartobliwych odniesień do nowego hitu Zenka Martyniuka: „Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności” – cytowali jego sympatycy.

Litewka od dawna wyróżnia się na tle innych polityków – zamiast poważnych wystąpień w garniturze woli luz, autentyczność i kontakt z ludźmi. Na Instagramie dzieli się nie tylko polityką, ale też codziennością: zdjęciami ze spacerów z psami, spotkań z mieszkańcami czy akcjami charytatywnymi.

Zobacz też: Rak pozbawił go szans na życie, a MOPS dał 250 zł. Taką pracę załatwił mu Litewka

To właśnie dzięki temu zbudował wokół siebie ogromną społeczność, znaną jako TeamLitewka. To grupa, która działa nie tylko online – pomaga zwierzętom, wspiera osoby w kryzysie bezdomności, organizuje zbiórki dla dzieci. Litewka zyskał opinię polityka, który nie odcina się od ludzi, ale jest z nimi ramię w ramię.

Polityk czy influencer?

Zdjęcie topless pokazało, że poseł ma dystans do siebie i potrafi rozbawić swoich obserwatorów. Internauci widzą w nim więcej niż polityka – dla wielu to już niemal influencer, który łączy pracę społeczną z luzem i normalnością. „Jak nie jestem za klonowaniem, tak w tym przypadku – obowiązkowo!” – pisała jedna z fanek. Nie zabrakło też propozycji randkowych, a nawet matrymonialnych.

Nie przegap: Internet ją wybrał, a Doda oddaje całą nagrodę dla zwierząt. Litewka: "Klasy nie kupisz"

Łukasz Litewka – kim jest?

Łukasz Litewka to poseł na Sejm X kadencji z ramienia Lewicy, społecznik i aktywista z Sosnowca. Od lat działa na rzecz zwierząt, osób w kryzysie bezdomności i lokalnych inicjatyw pomocowych. Zaangażowany w budowanie oddolnej społeczności TeamLitewka, skupiającej wolontariuszy i sympatyków jego działań. Znany z autentyczności, luzu i bliskości z ludźmi – zarówno w polityce, jak i w mediach społecznościowych, gdzie gromadzi dziesiątki tysięcy obserwatorów.

Litewka pokazuje, że polityk nie musi być sztywny i poważny. Może żartować, może inspirować i może budować społeczność na zasadach sympatii, a nie dystansu. Jego fani twierdzą wręcz, że w takim wydaniu Sejm staje się bliższy ludziom.