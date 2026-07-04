Luksusowy taras za darmo! Tak Basia Kurdej-Szatan zdobyła kosmicznie drogie meble i rośliny

Idealna dla reklamodawców

Basia Kurdej-Szatan to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. 13 lat temu zdobyła popularność dzięki reklamie Play, w której wcieliła się w rolę konsultantki obsługującej gwiazdy. Kampania na szklanym ekranie otworzyła jej drogę do wielkiej kariery i w kolejnych latach została gwiazdą "M jak miłość", a następnie innych seriali i programów rozrywkowych. Ogromna popularność przełożyła się na jej zasięgi w internecie. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Dla wielu marek np. wnętrzarskich, modowych, motoryzacyjnych czy kosmetycznych, Basia jest idealną osobą, która może zareklamować na swoim profilu ich produkty. I tak też właśnie robi.

Urządziła taras za darmo

W ostatnich tygodniach celebrytka nawiązała współpracę z kilkoma firmami, które robią m.in. meble tarasowe, ale również materace do spania czy zajmują się sadzeniem kwiatów na tarasie. Basia Kurdej-Szatan dostała więc w ramach współpracy stół z krzesłami na taras o wartości 16 000 zł. Sofę ogrodowa, za którą normalnie trzeba zapłacić 3 899 zł, oraz do kompletu fotel za 2 399 zł. Na jej ogromnym tarasie stanął również wielki narożnik o wartości 14 600zł.

Świetnie wykonane, ze specjalnych materiałów wytrzymałych na różne warunki atmosferyczne (już są u mnie kilka tygodni - sprawdziłam), wygodne, szeroki wybór kolorystyki materiałów, sama nie mogłam się zdecydować, w końcu postawiłam na beże - uwielbiam je

- zareklamowała. Aktorka na instagramie pozuje do zdjęć przy meblach, a także przy ekipie, która wkroczyła na jej taras z ogromną ilością roślin. Ale to nie koniec współprac. Basia postanowiła zareklamować także materac do spania o wartości niespełna 3 000 zł, na którym zapozowała do zdjęcia z mężem.

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