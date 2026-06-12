Szokujące urodziny gwiazdy. Hurley wygląda młodziej niż 30-latki?

Gwiazda nie ma zamiaru chować się przed światem. Wręcz przeciwnie - swoje 61. urodziny postanowiła pokazać w bardzo odważnym wydaniu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w jaskrawym, żółtym bikini. Już sam kadr wystarczył, by internauci przecierali oczy ze zdumienia. Hurley wyglądała na dużo młodszą.

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Ma 61 lat i wygląda TAK? Elizabeth Hurley wywołała BURZĘ jednym kadrem

Na zdjęciu aktorka stoi na plaży, uśmiechnięta, trzymając nad głową kolorową chustę. Całość ma wakacyjny, wręcz filmowy klimat, ale to nie sceneria była tym, co wywołało największe poruszenie. Fani zwrócili uwagę przede wszystkim na jej formę, która jak na 61 lat robi ogromne wrażenie.

Sama Hurley do fotografii dołączyła szczery wpis. Przyznała, że kiedyś bała się starzenia i tego, co przyniosą kolejne lata. Jak jednak podkreśliła, rzeczywistość całkowicie ją zaskoczyła. Dziś czuje się szczęśliwa, spełniona i wdzięczna za wszystko, co ją otacza. W emocjonalnych słowach podziękowała rodzinie, przyjaciołom i fanom za wsparcie oraz pozytywną energię.

Internet natychmiast zareagował. Pod zdjęciem pojawiły się tysiące komentarzy, w których internauci nie kryli szoku i zachwytu. Wielu z nich pisało wprost, że aktorka wygląda "nierealnie dobrze", a jej forma to coś, co trudno uwierzyć w przypadku osoby po sześćdziesiątce.

Dodatkowych emocji dostarczył Billy Ray Cyrus, partner aktorki, który nie pozostał obojętny na urodzinowy post. Jego komentarz był wyjątkowo czuły i pełen emocji - wyznał, że jest z niej dumny i nie może się doczekać kolejnego etapu ich wspólnej historii. Sam również opublikował romantyczne życzenia, nazywając Hurley "miłością swojego życia".

Para jest razem od 2025 roku, choć ich znajomość sięga dużo wcześniejszych lat. Ich relacja od początku budzi ogromne zainteresowanie mediów, nie tylko ze względu na popularność obojga, ale też burzliwe historie z ich przeszłości.

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