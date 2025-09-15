Maciej Dowbor bardzo chory. Pokazał wynik badania! "Zło w najczystszej postaci" zaczęło się niewinnie

Maciej Dowbor poinformował w mediach społecznościowych, że zachorował na Covid-19, opisując go jako "zło w najczystszej postaci".

Maciej Dowbor po 20 latach odszedł z Polsatu

Maciej Dowbor przez lata był jedną z najważniejszych twarzy telewizji Polsat. Rok temu jednak po 20 latach pracy odszedł ze stacji. - Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku. a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść - napisał w mediach społecznościowych Maciej Dowbor. Na oświadczenie prezentera błyskawicznie zareagował Polsat. - Maćku, dziękujemy za te wspólne 20 lat. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia - takie słowa pojawiły się na profilu stacji na Instagramie. Obecnie Maciej Dowbor zajmuje się głównie kręceniem zabawnych filmików ze swoją żoną - Joanną Koroniewską. Teraz jednak były gwiazdor Polsat zmuszony jest zrobić sobie przerwę. Maciej Dowbor bowiem zachorował na Covid-19. Jego stan nie jest najlepszy.

Maciej Dowbor zachorował na Covid-19. "Jest to jednak zło w najczystszej postaci"

Szczegóły Maciej Dowbor ujawnił na Instagramie w dosadnym wpisie. Prezenter opisał objawy choroby. Wszystko zaczęło się bardzo niepozornie.

Jeśli ktoś myślał, że to ścierwo poszło w cholerę, to jesteście w błędzie. Nieeee. To nie jest ciąża… To niestety cholerny COVID!!! Zaczyna się niewinnie, katarek, lekko gorsze samopoczucie, ale jest to jednak zło w najczystszej postaci…

- podkreślił były prezenter Polsatu. Z powodu zachorowania na Covid-19 Maciej Dowbor musi na jakiś czas mocno zmienić tryb życia.

Miałem w tym tygodniu tysiące planów, ale w tej sytuacji robię sobie trochę luzu, odpuszczam sport, zrzucam robotę, bo nie chce nikogo zarazić, ani sobie zafundować jakiś zbędnych powikłań

- dodał.

