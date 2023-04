Maciej Kurzajewski o relacji z dziećmi Katarzyny Cichopek. Te słowa mówią wiele

Gwiazda "M jak miłość" z byłym mężem Marcinem Hakielem ma syna Adama (14 l.) i córkę Helenę (10 l.). Jak dzieci Katarzyny Cichopek zareagowały na jej nowego partnera? Czy Maciej Kurzajewski potrafi się z nimi dogadać? Wydawałoby się, że prezenter TVP może mieć ciężkie relacje z synem ukochanej. Adam Hakiel nie pojawił się bowiem na Wigilii, którą organizował z partnerką, nie było go także na ostatnim wypadzie aktorki do Omanu, gdzie Cichopek zabrała Helenkę.

Kurzajewski zdradził jak wygląda jego relacja z przyszłymi pasierbami. - Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację - mówił w wywiadzie dla Plejady.

Dziennikarz znajduje czas by pobawić się z dziećmi Kasi Cichopek. - Ja się lubię bawić. Cały czas gram w gry planszowe. (…) Jeśli gdzieś pozostaje w nas odrobina dziecka, to bardzo dobrze – dla nas i dla otoczenia - dodał.

Cichopek i Hakiel kłócą się przed szkołą. Oboje zaczęli płakać. Marcin komentuje sprawę [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o rodzinnych relacjach. Jak mama i synowie Maćka traktują Kasię? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.