Maciej Kurzajewski ozpieszcza Cichopek. Kupił jej prezent na przydrożnym bazarze!

Choć wielu nie dawało szans tej miłości, to najwyraźniej sielanka w związku Cichopek i Kurzajewskiego wciąż trwa. Para jest już razem ponad półtora roku i nie jest tajemnicą, że szykuje się do ślubu. Widać, że ogień w ich związku wciąż płonie, a taki mężczyzna jak Maciej to prawdziwy skarb. Prezenter „Pytania na śniadanie” często adoruje swoją wybrankę i rozpieszcza prezentami.

Kurzajewski obsypuje Cichopek kwiatami

Ostatnio widziano go jak do pięknej aktorki popędził z naręczem tulipanów, na które wydał wszystkie pieniądze, które miał w portfelu. W drodze do narzeczonej zatrzymał na ulicy i nabył od kwiaciarki najpiękniejszy bukiet. Dał zarobić nie tylko zziębniętej sprzedawczyni, ale przede wszystkim ucieszył gwiazdę „M jak miłość”. Kasi z pewnością zrobiło się miło na sercu i duszy, wszak nie ma chyba kobiety, która nie lubi dostawać kwiatów. Panowie, powinniście brać przykład z Macieja Kurzajewskiego!

