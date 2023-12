Maciej Kurzajewski już doleciał do Kasi Cichopek! Miłość aż wylewa się z ekranu!

Od kilku dni w mediach głośno było o tym, że Katarzyna Cichopek poleci do USA, by poprowadzić świąteczne koncerty dla Polonii. Gwiazda "M jak miłość" zmuszona była zostawić swojego ukochanego, Macieja Kurzajewskiego. Jednak ich rozłąka nie trwała długo! Prezenter TVP już doleciał do aktorki! Para pochwaliła się zdjęciami na Instagramie!