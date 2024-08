Maciej Zakościelny niczym tajemniczy Don Pedro. Zaliczył niezłe wejście na imprezie Polsatu

Cichopek na imprezie Polsatu błysnęła nóżką. Tylko zerknijcie na Kurzajewskiego. Co za wzrok!

Maciej Zakościelny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów młodego pokolenia. Jego kariera aktorska rozpoczęła się na początku lat 2000, a od tego czasu zdobył ogromną popularność i uznanie zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Debiutował w serialu TVP "Plebania". Jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił wraz z rolą w serialu "Kryminalni", gdzie wcielił się w postać podkomisarza Marka Brodeckiego. Serial ten cieszył się ogromną popularnością i przyniósł Zakościelnemu rozpoznawalność na szeroką skalę. Role w komediach romantycznych "Tylko mnie kochaj" czy "Kochaj i tańcz" sprawiły, że stał się ulubieńcem żeńskiej części publiczności. Polki wzdychały do niego niezależnie od wieku.

Maciej Zakościelny zatańczy w TzG

W ostatnich latach Maciej Zakościelny nieco rzadziej pojawiał się na ekranach. Na początku roku media obiegły informacje, że kilka miesięcy wcześniej. Zakościelny rozstał się z wieloletnia partnerką Pauliną Wyką. Fakt ten udało im się dość długo utrzymać w tajemnicy. Byli partnerzy naprzemiennie zajmują się dwoma synami. Aktor wrócił także na salon, a wkrótce będzie go można oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". W 15. edycji tanecznego show Polsatu zaprezentuje się w niezłej formie. W ostatnim czasie mocno schudł, ale ja wyjaśnił zaniepokojonym fanom, nie jest to efekt choroby, a wyjątkowej dbałości o formę i specjalnej diety.

Zakościelny na ramówce Polsatu. Zadał szyku

Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu Zakościelny prezentował się niezwykle elegancko. Wybrał na tę okazję biały garnitur, który połączył z t-shirtem w tym samamym kolorze, czarnymi butami i ciemnymi okularami, które nadawały mu aury tajemniczości. Co ciekawe aktor przebrał się dopiero na miejscu, robiąc psikusa niektórym portalom, które zganiły go za nieodpowiedni strój, zanim jeszcze impreza się zaczęła. Rzeczywiście w drodze do studia na Łubinowej miał na sobie wytarte dżinsy i sandały. Na ściance zaskoczył jednak eleganckim lookiem.

Maciej Zakościelny kiedyś i dziś. Tak zmienił się przystojny aktor!