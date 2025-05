Magda Gessler chce GŁODZIĆ Steczkowską przez pięć dni. To jej patent na wygranie Eurowizji?! Tylko u nas

Nasza tegoroczna reprezentantka na Eurowizji jest już w Bazylei. Ma za sobą pierwszą próbę. Do walki z innymi Justyna Steczkowska (52 l.) stanie 13 maja podczas pierwszego półfinału. "Super Express" zapytał Magdę Gessler (71 l.), co piosenkarka powinna zjeść przed występem, by zapewnić sobie wygraną. Restauratorka odpowiedziała bez chwili zastanowienia. Jej zdaniem Justyna powinna się... głodzić! Wskazała nawet odpowiednią ilość dni. Dlaczego?