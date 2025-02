Magda Mołek nie czuje wiosny. Aż trudno poznać gwiazdę wystrojoną jak na syberyjskie mrozy!

Magda Mołek po treningu "Tańca z Gwiazdami"

Magda Mołek po treningu do "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" opuściła studio taneczne z wielkim bukietem. Być może to sposób jej tanecznego partnera, Michała Bartkiewicza, by ułaskawić jej nerwy, bo ostatnio już mocno narzekała na przykrości związane z przygotowaniem do programu.

"Trafiłam w mistrzowskie ręce wspaniałego trenera i partnera tanecznego Michała Bartkiewicza. Został nam miesiąc do pierwszego odcinka. Trzymajcie za mnie kciuki, bo już wiem, że to będzie piękna, ale baaaaardzo wymagająca przygoda! Póki co, nic nie rozumiem z tych wszystkich łoków, krosów, szasów (?) NIC a pęcherze już mam i zakwasy też" - żaliła się Mołek na swoim Instagramie.

Zobacz również: Magda Mołek narzeka na treningi do Tańca z Gwiazdami. Ale już wycina hołubce

Magda Mołek po treningu, zapewne rozgrzana, nie chciała, by wiatr ją zawiał. Okutana w długą kurtkę, czapkę, szalik typu komin i dwa kaptury udała się na zakupy. Na nogach miała wygodne "mukluki" z futerkiem w środku. Tak przygotowana na chłodną aurę złapała po drodze coś do przekąszenia i załatwiała sprawunki, między innymi w piekarni.

Magda Mołek złapana przez paparazzi

Magda Mołek do niedawna raczej zachowywała spory dystans od mediów, ale w związku z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" wróciła na świecznik. Udzieliła kilku wywiadów o swoim rozstaniu z mężem i samotnym wychowywaniu dzieci.

Zobacz również: Magda Mołek na wizji wyjawiła prawdę o rozwodzie. Chodzi o opiekę nad dziećmi! Polały się łzy

Niedawno Mołek zdobiła też okładkę "Vivy!", gdzie udzieliła o sobie i swojej sytuacji obszernego wywiadu. Jak widać - to mama na wysokich obrotach, czas znajduje i na trenowanie, i na zakupy. I przy tym pilnuje, by się nie rozchorować przed startem nowej edycji - debiut na parkiecie Polsatu już 2 marca!

Galerię zdjęć z ciepło odzianą Magdą Mołek znajdziecie pod tekstem

Autor:

SE_Magda Mołek wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Tak dziennikarka wyglądała 20 lat temu! Już wtedy olśniewała urodą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.