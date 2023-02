Nie uwierzycie, z kim jest spokrewniona Klaudia z "Rolnik szuka żony". To matka dziecka Królikowskiego!

Magdalena Łucyan to młoda gwiazda TVN-u, która już zyskała dużą sympatię widzów, śledzących jej poczynania w mediach społecznościowych. Dziennikarka pierwsze praktyki odbywała w wieku 16 lat w Radiu Zet, a w 2010 roku, zaraz po maturze, podjęła pracę jako reporterka. Od 2012 roku pracuje w "Faktach TVN", gdzie była najmłodszą reporterką. Zadebiutowała na antenie 7 lipca 2013 roku. To absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz autorka cyklów programów telewizyjnych – rozmów ze świadkami historii najnowszej. Prywatnie: szczęśliwa mama! Łucyan niedawno chwaliła się, że jest w ciąży, a teraz wrzuciła do sieci zdjęcie, które zdradza, że urodziła maluszka.

Gwiazda TVN urodziła! Nagle pochwaliła się zdjęciem dziecka w sieci. Gratulacje!

Magdalena Łucyan z TVN-u wrzuciła na Instagrama zdjęcie swojego nowo narodzonego dziecka. Widzimy jej dłoń, dotykającą dwóch uroczych, maleńkich stópek.

"Mała T.", podpisała krótko Magda Łucyan.

W komentarzach fala pozytywnej energii. "Gratulacje", "wszystkiego najwspanialszego dla was", "mnóstwo zdrowia", "przepięknie", czytamy w licznych komentarzach. Poniżej zobaczycie post, jaki Magda Łucyan zamieściła na Instagramie.

