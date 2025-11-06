Choć od zakończenia 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" minęło już trochę czasu, jedna z uczestniczek nadal budzi ogromne zainteresowanie. Magdalena, która w show walczyła o uczucie Rafała, ponownie zwróciła na siebie uwagę widzów. Tym razem nie za sprawą nowego związku, ale wpisu, w którym przeprasza byłego partnera.

Magdalena od początku wzbudzała emocje – w liście do rolnika nie ujawniła, że była wcześniej mężatką, co wywołało falę komentarzy wśród fanów programu. Dodatkowo nie mówiła o swoim wyznaniu religijnym.

Chciałam mu o tym powiedzieć, ale czułam, że Rafał już nie chce ze mną rozmawiać. Kamień spadł mi z serca, kiedy wreszcie to wyznałam

- tłumaczyła w finale kandydatka z "Rolnik szuka żony".

Magdalena z "Rolnik szuka żony" znalazła miłość po programie, ale los znów ją zaskoczył

Po telewizyjnej przygodzie Magdalena ogłosiła, że znów jest zakochana. W swoich mediach społecznościowych nie ukrywała radości i wdzięczności wobec partnera.

Znam siebie i wiem, że nikogo bym nie skrzywdziła. Moje tajemnice nie przeszkodziłyby w życiu z partnerem. Od pięciu miesięcy jestem z wyjątkowym mężczyzną, któremu dziękuję, że był przy mnie przez cały czas trwania programu. Kocham Cię!

- mówiła wówczas uczestniczka.

Szczęście nie trwało jednak długo. Po kilku miesiącach uczestniczka poinformowała fanów o rozstaniu i podzieliła się trudnymi doświadczeniami, które wyniosła z tej relacji.

Oficjalnie: nie jestem już w związku z Pawłem. Niestety, ta relacja przyniosła mi nie tylko rozczarowanie, ale i poważniejsze konsekwencje - zaraziłam się wirusem HPV. Dziewczyny, bądźcie ostrożne! Wchodząc w nową relację, sprawdzajcie, z kim się wiążecie. Czy macie wspólne wartości, czy naprawdę się znacie, czy partner chce wprowadzić was w swoje życie. Wymagajcie badań i troski o zdrowie - nie ryzykujcie dla kogoś, kto nie dba nawet o siebie

- napisała na Instagramie.

Magdalena przeprasza byłego partnera

Po kilku miesiącach od głośnego rozstania uczestniczka postanowiła ponownie zabrać głos. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym przeprosiła byłego partnera za wcześniejsze wpisy.

Ja, Magdalena Waszczuk, przepraszam Pawła U. za wielokrotne zniesławienie i znieważenie, których dopuściłam się, publikując w mediach społecznościowych informacje jego dotyczące. Treści te były kłamliwe i publikowane przeze mnie również z kont anonimowych

- napisała kandydatka Rafała z programu "Rolnik szuka żony".

Bohaterka "Rolnik szuka żony" zablokowała możliwość komentowania wpisu. Nie wiadomo więc, czy przeprosiny są wynikiem ugody, czy efektem decyzji sądu. Mamy nadzieję, że po burzliwych przejściach Magdzie uda się odnaleźć spokój i równowagę.

