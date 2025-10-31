Magiczny występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Widzowie jednogłośni: "zasłużona wygrana"!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Wielkie emocje w dziewiątym odcinku programu

Pierwsze oceniane wcielenie należało do Kamila Studnickiego, który miał możliwość wystąpić jako gwiazda rocka, bożyszcze kobiet, Axl Rose z Guns N’ Roses” w wielkim hicie lat 90-tych „Sweet child o’mine”. Kamil chyba nie do końca rozumiał czar głosu wokalisty, który porównał do odgłosu rzężącego malucha. Wiedział jednak, że podrobienie go nie będzie łatwe. A jak wyszło?

Zacznę od tego, że końcówka była doskonała. Co do zwrotek, to jego chrypa była bardzo mocna, to były bardzo mocne dźwięki, i to jedyne, czego mi zabrakło. Natomiast w całości, pomijając to, co powiedziałam przed chwilą, to jesteś najlepszym przykładem tego, że oprócz talentu, ciężko tutaj pracowałeś i zachwycałeś nas swoimi wykonaniami i za to ci dziękujemy i bijemy wielkie brawa – podsumowała Justyna Steczkowska.

Marta Bijan wylosowała piosenkę „Traitor” Oliwii Rodrigo. Emocjonalny i intymny utwór był bliski stylistyki muzycznej Marty, dlatego tym bardziej jej zależało, żeby to wykonanie okazało się spójne z nią i oryginałem. I to się udało, bo wszyscy jurorzy wstali, a Stefano Terrazzino powiedział wzruszony:

To było poruszające. Ja mam wrażenie, że to była twoja piosenka, że to ty ją napisałaś. Wielki komplement za to. Bardzo, bardzo się cieszę.

Ultra kobieca Edyta Herbuś musiała stać się wiarygodnym mężczyzną, śpiewającym o pięknej kobiecie i do tego nie ruszać się na scenie. To dopiero wyzwanie. Jak podołała we wcieleniu Roya Orbisona, śpiewając jego głosem „Pretty woman”?

Jestem zachwycony twoim występem. Aktorsko kapitalnie. Tu nie ma żadnej skuchy, tu jest wszystko prawdziwe, przemyślane. I wiesz co? Ja się zawsze denerwuję bardziej za tych, których znam i dziękuję ci za to, że suchą stopą przeprowadziłaś mnie przez ten program i że mogę być nadal z ciebie dumny – pochwalił Piotr Gąsowski.

Julka Żugaj wróciła do młodzieżowego klimatu, ale poprzeczka ponownie została wysoko zawieszona. Musiała nauczyć się hiszpańskiego tekstu i jako beztroska promienna Karol G zaśpiewać „si antes te hubiera conocido”. Co z tego wyszło?

Naprawdę jesteś takim słońcem i też się zgadzam, że to dobrze, że młodzież ma taką idolkę. Bardzo jestem szczęśliwa, że przez te różne doświadczenia w tym programie się nie załamałaś, że nie dałaś sobie podciąć skrzydeł. Jesteś wspaniałym wzorem dla swojego pokolenia – doceniła Julkę za całość Małgorzata Walewska.

Zobacz również: Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Wcieliła się w idolkę młodzieży i zachwyciła!

Diana Ross to wokalistka, w którą wcieliła się Natalia Muianga. Po to, by wypaść wiarygodnie, ćwiczyła z Agnieszką Hekiert w stroju Minionków i śpiewała ich głosem. W utworze „I’m coming out”, który zaprezentowała na scenie wyglądała zdecydowanie bardziej wytwornie i brzmiała dostojniej, co doceniła Justyna Steczkowska, mówiąc:

Natalia, świetnie spisałaś się w Roli Diany Ross. Myślę, że sprawiłaś całej komisji wiele radości. Ja nie byłam zawiedziona, zrobiłaś wszystko, co w swojej mocy, żeby to brzmiało i wyglądało super. Gratuluję ci i cieszę się, że jesteś w tym programie.

Modest Ruciński nie po raz pierwszy przeistoczył się w kobietę, więc i to wyzwanie go nie przeraziło. Tym razem stał się Renatą Przemyk w ponadczasowym manifeście kobiecości „Babę zesłał Bóg”, a po występie czekała na niego niespodzianka – sama Renata Przemyk, która była rozbawiona swoim wcieleniem. Za to Piotr Gąsowski powiedział:

Aktor ma tę przewagę, że co nie dośpiewa, to dowygląda, ale ty robisz i jedno i drugie. Dowiozłeś to wszystko do końca. Dziękuję ci bardzo serdecznie.

Krystiana Ochmana nigdy nie opuszcza humor i tak samo było tym razem. Szykując się do występu nie potrafił zachować powagi, ale właściwie nie była mu potrzebna, bo wcielał się w Tomasza Mioduszeskiego „Jamala” w piosence „Policeman”. Czy jego luźny styl pomógł mu w odwzorowaniu oryginału?

Ty jesteś tak wielką osobowością, że trudno cię upchnąć w tych postaciach, bo ty zawsze gdzieś wystajesz, ale mi to nie przeszkadza. Mało tego, ja mam wrażenie, że ty od początku się tu dobrze bawisz. Ja się bardzo cieszę, że trafiłeś do tego programu i to jest moja osobista korzyść, że miałam szansę obcować tak blisko przez tyle czasu z wnuczkiem Wiesia Ochmana – podsumowała Małgorzata Walewska.

Na koniec zrobiło się bardzo poważne, choć tytuł piosenki Urszuli Sipińskiej „Szalala zabawa trwa” na to nie wskazuje. Andrzej Nejman stanął na wyżynach swoich aktorskich możliwości, czym nie tylko totalnie rozwalił jurorów, ale również sam się rozkleił z emocji.

Szalala zabawa trwa, tu życie inny wymiar ma… To nie była rozrywkowa piosenka, absolutnie. I dzisiaj mi o tym przypomniałeś. I to jest kawał dobrego aktorskiego rzemiosła i dlatego jesteśmy tu tacy trochę w szoku, bo wiesz, jesteśmy w programie rozrywkowym i czekamy, aż zaśpiewasz piosenkę, a ty nam dajesz fragment spektaklu, który przypomina nam o tym, w jakim my żyliśmy kraju, w jakich warunkach. Właśnie nam dzisiaj pokazałeś o czym jest ta piosenka. Gratuluję ci – oceniła Justyna Steczkowska.

Dziewiąty odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygrała Marta Bijan, która zachwyciła jako Olivia Rodrigo. Decyzja ta ucieszyła widzów programu, którzy w komentarzach nie kryli swojego entuzjazmu. Występ Bijan określili jako "magiczny". Na drugim miejscu znalazła się z kolei Edyta Herbuś.

Zobacz również: Zamieszanie w Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Julia Żugaj zszokowała wszystkich. "Jestem zaskoczona"

Quiz: Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Rozpoznaj artystę po jego występie! Pytanie 1 z 17 Beyonce i "Single Ladies" wykonał/wykonała: Maria Tyszkiewicz Kaja Paskachalska Honorata Skarbek Następne pytanie