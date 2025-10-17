Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Ten odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" udowodnił, że program to nie tylko zabawa i metamorfozy, ale też emocje, zaangażowanie i serce bijące w rytmie muzyki.

Zobacz też: 3. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto był najlepszy?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Marta Bijan, która zmierzyła się z niełatwym klasykiem, "Take on Me" grupy A-HA. Chociaż artystka zaprezentowała się z wyczuciem i klasą, jurorzy uznali, że w jej występie zabrakło odrobiny scenicznej "bezczelności".

Kolejnym uczestnikiem był Kamil Studnicki, który tym razem wylosował... samego Eminema. Wcielenie się w tak charyzmatycznego rapera okazało się nie lada wyzwaniem, ale Kamil sprostał zadaniu z ogromną energią.

Wrażenie zrobiła także Edyta Herbuś, która wraz z Antkiem Smykiewiczem zaprezentowała kultowy utwór "Je t’aime" Jane Birkin i Serge’a Gainsbourga. Tym razem Herbuś musiała zrezygnować z ruchu scenicznego, ale zachwyciła wokalem.

Z kolei Modest Ruciński, który tydzień wcześniej wcielał się w Wandę Kwietniewską, tym razem został VIX.N-em i wykonał jego hit "Nie rozumiju". Występ był na tyle autentyczny, że Stefano Terrazzino nie krył zachwytu.

Nie zawiódł również Andrzej Nejman, który tym razem zmierzył się z legendarnym "Baby Jane" Roda Stewarta. Aktor włożył w występ mnóstwo energii i humoru, czym zdobył sympatię jury.

Jedną z największych przemian wieczoru przeszedł Krystian Ochman, który wcielił się w ikonę polskiej estrady, Violettę Villas. Jego interpretacja "Przyjdzie na to czas" poruszyła publiczność, a Natalia Kukulska nie kryła emocji.

Z kolei Natalia Muianga stanęła przed nietypowym wyzwaniem, musiała "zniknąć" jako kobieta i przemienić się w Ushera. Jej wykonanie utworu "Yeah" zachwyciło jury energią i ruchem scenicznym.

Na scenie pojawiła się także Julia Żugaj, która przeniosła widzów w klimat lat 90., wykonując taneczny przebój "Freed from Desire".

Wieczór zakończył się wielkimi emocjami, zwycięzcą odcinka został Kamil Studnicki, który przekazał czek o wartości 10 tysięcy złotych Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21. Na drugim miejscu uplasowała się Edyta Herbuś, a jej nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych trafiła do Fundacji Feminoteka, wspierającej kobiety dotknięte przemocą.

Tabela wyników w 7. odcinku:

Kamil Studnicki

Edyta Herbuś

Andrzej Nejman

Natalia Muianga

Modest Ruciński

Krystian Ochman

Julia Żugaj

Marta Bijan

Zobacz też: Cyms rozbujał publiczność w Sopocie, a potem wskoczył ON. Demoniczne show Cugowskiego w okularach ojca!

Zobacz naszą galerię: Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Sonda Kto wygra "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2025"? Marta Bijan Edyta Herbuś Natalia Muianga Andrzej Nejman Krystian Ochman Modest Ruciński Kamil Studnicki Julia Żugaj