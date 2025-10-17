Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Już pierwsze minuty nowego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyniosły publiczności ogromne zaskoczenie. Show rozpoczęło się od wyjątkowego momentu, utwór "W biegu" w wykonaniu Natalii Kukulskiej rozgrzał studio do czerwoności! Artystka tym razem nie tylko pojawiła się na scenie, ale też zasiadła za stołem jurorskim, zastępując Justynę Steczkowską.

Ten odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" udowodnił, że program to nie tylko zabawa i metamorfozy, ale też emocje, zaangażowanie i serce bijące w rytmie muzyki.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Ten odcinek przejdzie do historii! Kukulska ZACHWYCIŁA

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Marta Bijan, która zmierzyła się z niełatwym klasykiem, "Take on Me" grupy A-HA. Chociaż artystka zaprezentowała się z wyczuciem i klasą, jurorzy uznali, że w jej występie zabrakło odrobiny scenicznej "bezczelności".  

Kolejnym uczestnikiem był Kamil Studnicki, który tym razem wylosował... samego Eminema. Wcielenie się w tak charyzmatycznego rapera okazało się nie lada wyzwaniem, ale Kamil sprostał zadaniu z ogromną energią.  

Wrażenie zrobiła także Edyta Herbuś, która wraz z Antkiem Smykiewiczem zaprezentowała kultowy utwór "Je t’aime" Jane Birkin i Serge’a Gainsbourga. Tym razem Herbuś musiała zrezygnować z ruchu scenicznego, ale zachwyciła wokalem.  

Z kolei Modest Ruciński, który tydzień wcześniej wcielał się w Wandę Kwietniewską, tym razem został VIX.N-em i wykonał jego hit "Nie rozumiju". Występ był na tyle autentyczny, że Stefano Terrazzino nie krył zachwytu.

Nie zawiódł również Andrzej Nejman, który tym razem zmierzył się z legendarnym "Baby Jane" Roda Stewarta. Aktor włożył w występ mnóstwo energii i humoru, czym zdobył sympatię jury. 

Jedną z największych przemian wieczoru przeszedł Krystian Ochman, który wcielił się w ikonę polskiej estrady, Violettę Villas. Jego interpretacja "Przyjdzie na to czas" poruszyła publiczność, a Natalia Kukulska nie kryła emocji. 

Z kolei Natalia Muianga stanęła przed nietypowym wyzwaniem, musiała "zniknąć" jako kobieta i przemienić się w Ushera. Jej wykonanie utworu "Yeah" zachwyciło jury energią i ruchem scenicznym.  

Na scenie pojawiła się także Julia Żugaj, która przeniosła widzów w klimat lat 90., wykonując taneczny przebój "Freed from Desire".

Wieczór zakończył się wielkimi emocjami, zwycięzcą odcinka został Kamil Studnicki, który przekazał czek o wartości 10 tysięcy złotych Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21. Na drugim miejscu uplasowała się Edyta Herbuś, a jej nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych trafiła do Fundacji Feminoteka, wspierającej kobiety dotknięte przemocą.

Tabela wyników w 7. odcinku:

  • Kamil Studnicki
  • Edyta Herbuś
  • Andrzej Nejman
  • Natalia Muianga
  • Modest Ruciński
  • Krystian Ochman
  • Julia Żugaj
  • Marta Bijan

