"Taniec z Gwiazdami": Maja Bohosiewicz przekazała gażę na cele charytatywne

Maja Bohosiewicz (34 l.) jeszcze kilka tygodni temu występowała w siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Przez kontuzję musiała jednak odejść z programu. Chociaż rywalizację o Kryształową Kulę zakończyła przedwcześnie, to jej udział w show przyniósł wiele dobrego. Celebrytka jeszcze przed pierwszym odcinkiem zapowiedziała, że swoje wynagrodzenie przekaże na cele charytatywne.

Wszystkie pieniądze, które zarobię w 'TzG', przekazuję na cele charytatywne. Nie chcę w ogóle myśleć o tym projekcie jak o pracy – to ma być przygoda, wyzwanie, radość – napisała Maja Bohosiewicz na Instagramie.

Nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na taki gest. Wcześniej podobnie postąpili m.in. Jasiek Mela, Agnieszka Radwańska czy Krzysztof Gojdź. Agata Kulesza przekazała natomiast na cele charytatywne wygrane w programie porsche.

Maja Bohosiewicz pogrążona w żałobie

Pierwszy przelew od Polsatu przekazała w połowie września Fundacji Herosi, która działa przy Klinice Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i wspiera leczenie małych pacjentów. Maja Bohosiewicz odwiedziła podopiecznych fundacji razem ze swoim tanecznym partnerem, Albertem Kosińskim. Influencerka poznała wtedy m.in. Kubę, który zmagał się z ciężką chorobą. Aktorka przekazała na swoim Instagramie przykrą wiadomość o śmierci chłopca.

Kuba, nie tak się umawialiśmy. Kochani, kochajmy się, bądźmy dla siebie dobrzy. Cieszmy się każdym dniem. Złamałeś mi dzisiaj serce, młody - napisała przy zdjęciu Kuby.

Maja Bohosiewicz poprosiła internautów o wsparcie fundacji symboliczną kwotą, by pomóc pacjentom, którzy "nadal walczą".

