Program "Love Never Lies" okazał się jednym z największych hitów w Polsce. Show, w którym pary poddawane są próbie szczerości, przyciąga przed ekrany tysiące ciekawskich widzów. W centrum zainteresowania znalazła się nie tylko sama formuła programu, ale także jego prowadząca - Maja Bohosiewicz. Aktorka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy produkcji. Wyjawiła też prawdę na temat stylizacji, które miała na sobie w trakcie trwania show.

Maja Bohosiewicz zdradza sekrety programu "Love Never Lies"

"Love Never Lies" to reality show, które szturmem podbiło polski rynek. Pary, które w nim uczestniczą, muszą zmierzyć się z wykrywaczem kłamstw. Każde kłamstwo kosztuje, a prawda zbliża ich do sporej nagrody pieniężnej. Emocje, dramaty oraz niespodziewane zwroty akcji sprawiają, że program zyskał status jednego z najchętniej oglądanych w kraju.

Maja Bohosiewicz, jako gospodyni programu, doskonale odnajduje się w tej roli. Jej charyzma, pewność siebie i umiejętność prowadzenia rozmów sprawiają, że widzowie chętnie śledzą perypetie uczestników. Jednak to nie tylko jej sposób prowadzenia show przyciąga uwagę - równie wiele emocji budzą jej stylizacje.

Od pierwszego odcinka programu stylizacje Mai Bohosiewicz są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Każda jej kreacja to dopracowana w najmniejszych szczegółach stylizacja, często od znanych projektantów i warta niemałe pieniądze. Internauci zastanawiają się, czy ubrania prowadzącej są wypożyczone na potrzeby programu, czy faktycznie należą do jej prywatnej kolekcji. W rozmowie z "Super Expressem" Maja przyznała, że większość ubrań jest wypożyczona.

To nie są moje rzeczy. Niektóre były oczywiście z mojej prywatnej szafy. Najczęściej była to biżuteria vintage, którą kolekcjonuję. To są stylizacje, które są przygotowane z Magdą Sekrecką, stylistkę w naszej takiej kooperacji. Bardzo żeśmy się nad tym projektem starały wspólnie, ale nie będę sobie tutaj przypisywała tego sukcesu, bo absolutnie Magda zrozumiała moją wizję i to takie był dobry tandem - powiedziała nam Bohosiewicz.

Niektórzy podziwiają jej odważne wybory modowe, inni krytykują je jako zbyt ekstrawaganckie. Mimo podzielonych opinii jedno jest pewne - ubrania Bohosiewicz z show nie należą do najtańszych. W sieci pojawiały się nagrania, na których internauci podliczali koszt jednej stylizacji i pisali, że jest to kwota około kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ja myślę, że tak mogłoby być, bo niektóre te rzeczy naprawdę były wysokiej jakości, jakiś mega projektantów, często taki bardziej offowych, więc no wiesz, albo taniej, albo dobrze tak mawiaj - mówi nam Bohosiewicz.

Co dalej z "Love Never Lies"? Kiedy kolejny sezon

"Love Never Lies" pozostaje jednym z najpopularniejszych programów w Polsce. Oglądalność show jest imponująca, a ostatnie odcinki wzbudziły ogromne emocje. Widzowie w sieci pytają, czy będzie nowy sezon tego programu. My zapytaliśmy o to samej Bohosiewicz.

Nie wiem, czy w ogóle będzie kolejna edycja. Nie mam takich podejrzeń, ale gdyby miała być, no to może być ciekawie, bo co sezon to lepszy - przyznała "Super Expressowi" Maja.

