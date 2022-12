Gwiazdy wystawiły się na licytację

Majątek za kolację z Michałem Szpakiem! A ile za Kożuchowską?

Paweł Mrowiec | deck 4:20

Okazuje się, że niektórzy są w stanie wydać naprawdę wielką kasę na to, by zjeść kolację ze swoją ulubioną polską gwiazdą. Popularni artyści wystawili się na licytację, by wspomóc fundację „Mam marzenie”. Michał Szpak (32 l.) rozbił bank! Za posiłek z nim trzeba było zapłacić ponad 18 tys. zł! Ile trzeba było zapłacić za kolację z innymi?