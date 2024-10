Majka Jeżowska o swojej rywalce z "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące słowa!

"Taniec z Gwiazdami" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, którzy z zapartym tchem kibicują swoim ulubieńcom. Jedną z nich jest Majka Jeżowska (64 l.). Piosenkarka jest najstarszą z gwiazd, które do tej pory miały okazję próbować swoich sił w polskiej edycji show. Jest świadoma, że w przeciwieństwie do młodszych uczestników, nie jest w stanie wykonać bardziej skomplikowanych figur. Nie przejmuje się tym. Chce być przykładem dla innych dojrzałych kobiet. Udowodniła już, że na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie. Nawet kontuzja nie była w stanie jej powstrzymać przed występem w programie.

Jej rywalami w programie są m.in. Filip Bobek, Julia Żugaj, Maciej Zakościelny czy Anna-Maria Sieklucka. O tej ostatniej Jeżowska wypowiedziała się w jednym z niedawnych wywiadów. 32-letnia aktora jeszcze przed startem jesiennej edycji, dla wielu była jedną z faworytek do wygranej.

Popularność zapewniła jej główna rola w filmowej serii "365 dni". Międzynarodowy sukces filmów Netflixa spowodował, że uzbierała w sieci spore grono fanów. Na Insta obserwuje ją ponad 4 miliony osób, które bardzo aktywnie komentują jej posty. Aktorka na Instagramie relacjonuje przygotowania do występów i zachęca do oglądania. W programie początkowo zbierała niższe noty. Część internautów oskarżało jurorów o specjalne zaniżanie ocen. "Ama" może liczyć nie tylko na wsparcie fanów, ale również Majki Jeżowskiej.

Piosenkarka stwierdziła również, że rola w hitach Netflixa sprawiła, że wiele osób wrzuciło ją do szufladki "aktorki od odważnych scen". Sama doskonale wie, jak to jest być zaszufladkowanym. Od lat kojarzona jest bowiem głównie z wykonywaniem piosenek dla dzieci. Mocno kibicuje młodszej koleżance i wierzy, że uda jej się udowodnić swoją wartość.

Uważam, że dla młodej aktorki nieznanej szerszej publiczności to był bardzo odważny ruch, bo wiadomo, że taki film wszyscy zapamiętują i można dostać taką łatkę i szufladkę, która będzie ciężarem do końca życia. Ale myślę, że Ama z tym bardzo dzielnie walczy i robi wszystko, żeby tak nie było. Bardzo jej kibicuję, bo sama wiem, jak to jest być za szufladkowaną, mieć przypiętą łatkę. Na przykład wokalistki, która sobie śpiewa pioseneczki dla dzieci - dodała Jeżowska.