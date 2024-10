Majka Jeżowska tańczyła z bandażami na stopach. Wszystko przez paskudne zakażenie. Cierpiała, ale z "Tańca z gwiazdami" nie zrezygnowała!

Majka Jeżowska udowodniła, że "Taniec z gwiazdami" jest dla niej naprawdę ważny. Choć cierpiała, pojawiła się w niedzielnym odcinku i nie zrezygnowała z rywalizacji o Kryształową Kulę. Najstarsza uczestniczka 15. edycji zacisnęła zęby i dała z siebie wszystko mimo poważnej rany na nodze i mniejszych na stopie.

"Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej… i dlatego czasem są zaskoczeni, kiedy tracę siłę i brakuje mi energii" - pisała dopiero co Jeżowska.

Na jej instagramowym profilu pojawiło się dość szokujące zdjęcie poranionej stopy obwiniętej bandażem i z naklejonymi plastrami. Okazało się, że Majka miała wypadek. Potłukła się, zdarła skórę z kolana, a lewa noga została mocno zraniona.

"Polała się krew, medyk opatrzył rany, zabandażował i… nie powinnam była słuchać innych, żeby je zdjąć do zatańczenia tanga. W rezultacie w trakcie tańca miałam na krwawiących ranach dużo mniejsze, niewidoczne dla widzów plastry. Wydawało się, że rany się zagoją i przez kolejny tydzień mocno trenowaliśmy z tancerzami bardzo trudny i wymagający dla moich rannych nóg taniec country. Dzisiaj okazało się, że do lewej rany długiej na 12 cm wdarło się zakażenie i sprawa jest poważna i bolesna. W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi" - informowała Jeżowska.

Nie wiadomo było, czy Majka Jeżowska pojawi się w "Tańcu z gwiazdami"

I znajomi gwiazdy, i jej wielbiciele w komentarzach do wpisu o ranie nogi pisali, aby Jeżowska skupiła się na swoim zdrowiu, bo ono jest najważniejsze. Majka zdecydowała się jednak zaryzykować. Choć do końca nie było jasne, czy gwiazda stawi się na parkiecie, zrobiła to! Co więcej, mimo bólu zatańczyła i przeszła do kolejnego etapu. Z show odpadły dwie inne pary.

Odpadli Natalia Nykiel i Jacek Jeschke, którzy wykonali cha-chę oraz Piotr Świerczewski i Izabela Skierska tańczący rumbę. W "Tańcu z gwiazdami" pozostało osiem par, w tym Jeżowska z Danilczukiem, którzy w ostatnim odcinku pokazali się w walcu wiedeńskim.

W ogóle tej kontuzji nie było widać. Jestem zauroczona twoją walecznością. Pokazałaś, że nie jesteś "ciepłe kluchy" tylko kobieta z kręgosłupem. Nie było w ramce węzła, który trzyma wszystko do środka. Ale cóż te ramionka znaczą - zachwycała się Iwona Pavlović.

Maserak pocieszał Jeżowską, mówiąc, że miał podobną sytuację z Elą Romanowską, a udało im się dojść do finału. Para zebrała 30 punktów.

Jeżowska wystąpiła, choć noga bolała

Majka Jeżowska jest już po sześćdziesiątce, jednak nie odpuszcza. Nawet kontuzja jej nie zatrzymała.

Bolało cały tydzień, ale chciałam podziękować tysiącom ludzi, którzy do mnie pisali i mnie wspierali. Ten taniec był dla was - mówiła gwiazda.

I dodała:

To, że jestem silna, to wiedziałam, ale dzięki temu programowi dowiedziałam się, że mam tylu fanów i ludzi, którzy mi tak dobrze życzą!

