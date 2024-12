Majka Jeżowska szokuje intymnym wyznaniem. Odkryła niesamowite "darmowe lekarstwo"

Majka Jeżowska po występie na festiwalu Pol and Rock oraz udziale w "Tańcu z Gwiazdami" znów jest na topie. Udziela wielu wywiadów i zaskakuje swoimi przemyśleniami. Bo Majka, choć zrobiło karierę jako gwiazda piosenek dla dzieci, nie boi się odważnych tematów. W ostatnim wywiadzie otwarcie mówiła o seksie. Nawiązała nawet do Edyty Górnik...

Jest taka sławna wypowiedź Edyty Górniak, która powiedziała, że ona nie uprawia seksu przed koncertem, bo to źle wpływa na struny głosowe. Zostałam zapytana, co ja na to. Uważam, że to jest bzdura, bo seks to jest zdrowie

- powiedziała Majka Jeżowska w najnowszym wywiadzie.

No chyba, że uprawia się go na linie podwieszonym na skale nad przepaścią. To może wtedy nie do końca jest to zdrowe. Ale generalnie seks nas stymuluje do wielu rzeczy. Jest lekarstwem na zło tego świata. Jakby nie patrzeć. Darmowym lekarstwem