Małgorzata Kożuchowska podpadła części internautów

Małgorzata Kożuchowska ostatnio znalazła się pod ostrzałem internautów, gdy w dniu Marszu Miliona Serc w Warszawie wrzuciła do sieci zdjęcie w wyścigów konnych. Wielu użytkowników Instagrama miało za złe aktorce, że nie maszerowała razem z Donaldem Tuskiem. Była gwiazda "M jak miłość" wydała potem mocne oświadczenie, w którym stwierdziła, że "każdy z nas jest wolny; może swobodnie decydować o miejscach, w których bywa, o tym jakimi ludźmi się otacza i w końcu o tym, na kogo odda swój głos w wyborach". A propos wyborów, to aktorka 15 października spełniła swój obowiązek obywatelski i wrzuciła głos do urny. Atmosferę święta demokracji zakłóciły tylko komentarze internautki, która przyczepiła się do... butów Małgorzaty Kożuchowskiej w lokalu wyborczym.

Małgorzata Kożuchowska z mamą i siostrami. Cztery przepiękne kobiety na jednym zdjęciu

Jeszcze przed wyborami Małgorzata Kożuchowska świętowała 80. urodziny swojej mamy. - Niedościgniony wzór: kochająca, troskliwa, inteligentna, elegancka, pracowita, skromna… Moja mama! Obchodzi dziś 80-te urodziny! Nie do wiary, kiedy to zleciało! Moja mama jest wciąż pełna energii, ciekawa świata, aktywna i młoda! Mamo, niech tak będzie jeszcze przez długie lata! Dziękuję Ci za wszystko! Kocham Cię! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! - napisała była gwiazda "M jak miłość i opublikowała piękne zdjęcie z mamą, która wygląda raczej jak siostra aktorki niż jej mama. Odnośnie sióstr, to Małgorzata Kożuchowska teraz zdecydowała się pokazać obie na Instagramie. Na cudownym zdjęciu widzimy także samą aktorkę i jej mamę. Razem cztery przepiękne kobiety! Zdjęcie wykonane zostało z okazji wspomnianych 80. urodziny matki sióstr Kożuchowskich.

W naszej galerii zobaczysz piękne rodzinne zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej

Niewiele jest takich momentów kiedy wszystkim udaje się zebrać w jednym czasie i miejscu i cieszyć się swoją obecnością. Teraz się udało, ale 80-tka mamy jest przecież tylko raz! Trzeba celebrować ważne momenty w życiu, cieszyć się nimi i świętować! Życie jest takie krótkie… - napisała Małgorzata Kożuchowska.