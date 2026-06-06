Małgorzata Kożuchowska rozczochrana, odziana w dresy i bez makijażu. Poznalibyście na ulicy?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-06-06 5:44

Małgorzata Kożuchowska uchodzi za ikonę mody (55 l.) i najczęściej prezentuje wizerunek niemal perfekcyjny. Co nie znaczy, że nie daje sobie czasem luzu. Paparazzi spotkali ją na jednej z warszawskich ulic gdy gnała do swojego Porsche wartego około 400 tysięcy. Ikona polskiej telewizji wybrała młodzieżową stylizację - dresy i wygodne adidasy.

Małgorzata Kożuchowska bez makijażu i w dresach! Poznajecie?

Gwiazda "Rodzinki.pl" na ściankach prezentuje modne i eleganckie kreacje, ale wygodę też kocha. Małgorzata Kożuchowska lekko poczochrana wiatrem, bez makijażu i w odmładzającej, ale wciąż utrzymanej w najnowszych trendach stylizacji wygląda spokojnie 10, a może nawet i 20 lat młodziej. Trzeba przyznać, że czas się jej nie ima, a przy okazji (odwrotnie niż niektóre koleżanki z branży) nie przesadza z medycyną estetyczną. Jej twarz zachowuje naturalne ekspresje gdy spieszy się, załatwia coś na telefonie i rusza dalej załatwiać swe sprawunki.

Niech nikogo nie zmyli jednak "zwykła" sportowa stylówka Kożuchowskiej. Niepozorna torba, którą dzielnie dzierży, to wydatek około 20 tysięcy złotych. Spodnie są warte złotych 300, a buty - w podobnej cenie. Tak "skromnie" wystrojona pobiegła do Porsche wartego prawie pół miliona.

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Małgorzata Kożuchowska o operacjach plastycznych

- Kiedy miałam 19 czy 25 lat i nie miałam zmarszczek, grałam role młodych dziewczyn. Teraz po czterdziestce gram role dojrzałych kobiet i matek. Nie mogłabym wyglądać już jak 19-latka, bo nikt by mojej postaci nie uwierzył. Kobiety, które traktują ten zawód poważnie, nie ulegają presji nienagannego wyglądu

– zapewniała Małgorzata Kożuchowska jakiś czas temu w "Fakcie".

– Na razie stosuję metody, które pozwalają mi ujędrnić skórę. Ale ponieważ medycyna estetyczna idzie do przodu, pojawiać się będą nowe, doskonalsze, nieinwazyjne rozwiązania, to może dam się namówić na coś więcej

- dodawała jednak, nie zamykając sobie drogi do bardziej inwazyjnych zmian. Z kolei w "Gali" Kożuchowska zapewniała, że często chodzi bez makijażu, co widać na naszych zdjęciach.

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Dieta i rytuały Małgorzaty Kożuchowskiej

- Sen, to oprócz regularnej pielęgnacji, najlepszy zabieg urodowy. Jeżeli nie mamy szansy się wyspać, nawet idealny makijaż niewiele zdziała. Rzadko korzystam z cateringu na planie, obiad najczęściej przywożę z domu. W moim lunchowym menu dominują kasze, warzywa i ryby

- wyznała Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z magazynem „Gala”.

- Zawsze nawilżam i odżywiam skórę. Stosuję krem 40+. Napina i rozświetla skórę, stanowi dobrą bazę.

- dodała. Widać efekty? Możecie sprawdzić w naszej galerii zdjęć paparazzi poczochranej Małgorzaty Kożuchowskiej pod tekstem.

Rozczochrana Kożuchowska
Galeria zdjęć 26
Małgorzata Kożuchowska ogląda stare odcinki "Rodzinki.pl" ze swoją pociechą. Uroczo?
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Małgorzata Kożuchowska