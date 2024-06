Julia Wieniawa pokazała w sieci "ścianę chwały". Wiemy, co się na niej znalazło

Małgorzata Kożuchowska wzbudza zarówno podziw, jak i zazdrość. Mimo że była gwiazda serialu "M jak miłość" jest już trzy lata po pięćdziesiątce, wygląda jakby była dwie dekady młodsza. Urodę aktorka odziedziczyła po swojej mamie, która mimo skończonych 80 lat, nadal jest w kapitalnej formie. Sama aktorka nie ma problemów ani z sylwetką (według informacji krążących w sieci Małgorzata Kożuchowska waży około 55 kg), ani ze zmarszczkami. Świetne geny nie oznaczają, że była gwiazda "M jak miłość" szerokim łukiem omija kliniki medycyny estetycznej. Ostatnio na Instagramie pojawiło się nagranie 53-letniej Małgorzaty Kożuchowskiej z wizyty w tego typu placówce. Specjaliści od poprawiania urody wzięli się za szyję aktorki, która i bez dodatkowych zabiegów prezentuje się znakomicie. Aktorka jednak uznaje, że warto czasem udać się do gabinetu.

Małgorzata Kożuchowska w klinice medycyny estetycznej. Na jej szyi wylądował specjalistyczny sprzęt

Okazuje się, że Małgorzata Kożuchowska jest w dobrej komitywie z dr Beatą Dethloff, specjalistką od medycyny estetycznej. Lekarka na swoim profilu w mediach społecznościowych pokazała, co nagrała kamera podczas wizyty byłej gwiazdy "M jak miłość" w jej klinice. Filmik zobaczyć można także na profilu Małgorzaty Kożuchowskiej. Na krótkim nagraniu widzimy, jak aktorka wchodzi do placówki, czule wita się z lekarką, rozmawia z nią, a potem leży na specjalistycznym fotelu, gdzie smarowana jest jej szyja. Na koniec zobaczyć można, jak na szyi Małgorzaty Kożuchowskiej ląduje specjalny sprzęt, który świeci się na czerwono. Szczególną relację łączącą Małgorzatę Kożuchowską i Beatę Dethloff, lekarka opisała na w poście z filmikiem. - Z Małgorzatą Kożuchowską znamy się osobiście od 12 lat, od tego czasu jest również moją pacjentką... Bardzo zbliżyłyśmy się do siebie. Uwielbiam nasze spotkania i rozmowy. Małgosia jest dla mnie utalentowaną aktorką oraz ikoną stylu - podkreśliła specjalistka od medycyny estetycznej. Widać, że spotkania aktorki i lekarki są inspirujące dla oby stron.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z wizyty Małgorzaty Kożuchowskiej w klinice medycyny estetycznej i inne fotki, na których widać szyję byłej gwiazdy "M jak miłość"

