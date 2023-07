Piękna prezenterka TVP2 w kusym bikini. Co za kształty! [ZDJĘCIA]

Prezenterka telewizji śniadaniowej pokazała się w odważnym bikini, gdzie relaksowała się na krawędzi, między dwoma basenami. - Kochani! Wakacje! Zaczynam urlop, znikam na dłuższą chwilę , by nabrać jeszcze większej energii do działania. Do zobaczenia!!! Duuuużo słońca Wam życzę! - napisała tydzień temu Małgorzata Opczowska. Wiadomo, że do "Pytania na śniadanie" wraca pod koniec lipca.

Piękna twarz TVP2 zachwycona jest wakacjami. - Cudowne Baleary. Historycznie kluczowy punkt dla wielu ludów i kultur świadek wielkich wydarzeń. Warto wybrać się na spacer urokliwymi uliczkami Palma de Mallorca wzdłuż Paseo Martino, piękny widokowo deptak z palmami w okolicach portu. Warto też zobaczyć arabskie łaźnie Baños Arabes, które powstały w X wieku - czytamy w jednym z wpisów Opczowskiej.