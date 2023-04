Małgorzata Ostrowska-Królikowska staje po stronie Joanny Opozdy? "Może na mnie liczyć"

Nie żyje Jerzy Kuczera. Widzowie znają go z seriali "Pierwsza miłość" i "Kryminalni"

To smutne z czym musiała się zmierzyć

Antek Królikowski publikuje szokujące nagrania

W połowie tego tygodnia na profilu Antka Królikowskiego znalazły się wstrząsające materiały na których widać jego płaczącą żonę. Aktorka, która była wtedy w ciąży, nagrywała wideo pamiętnik w którym żaliła się na to, że nie otrzymuje od męża wystarczającego wsparcia. "Cała prawda o mojej chorej psychicznie byłej żonie. Prowadziła pamiętnik dla naszego syna, bo uważała, że może umrzeć. Takich zdjęć i filmów mam całą masę. Przez 9 miesięcy dostawałem takie zdjęcia. Codziennie mnie wyzywała, ciągle chciała, żebym spędzał z nią czas. Stosowała wobec mnie przemoc werbalną i fizyczną. Nie raz, nie dwa dostałem od niej w twarz" – brzmiał podpis przy materiałach.

Kilka godzin później nagrania zniknęły. Antek tłumaczył, że padł ofiarą ataku hakerskiego. Asia nie dała w to wiary i zaapelowała do swojej teściowej: "Małgorzato, proszę cię, zatrzymaj swojego syna, już dosyć. Proszę, zrób to ze względu na swojego wnuka, dobrze wiesz, że Vini ma tylko mnie. Dajcie nam spokojnie żyć, wy również żyjcie w spokoju. Proszę cię o pomoc na forum, ponieważ prywatne prośby zostały zignorowane” - mogliśmy przeczytać.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wydała oświadczenie

W odpowiedzi Małgorzata Ostrowska-Królikowska wydała oświadczenie w którym podkreśliła, że nigdy nie komentowała i nie zamierza komentować prywatnych spraw swojego syna. "Wierzę, że z czasem dojrzałość weźmie górę nad emocjami, Antoni i Joanna znajdą sposób i ułożą wzajemne relacje, mając na względzie fakt, że najważniejszym w tej sytuacji powinno być dobro ich dziecka. Kocham swojego wnuka Vincentego ogromnie i ze swojej strony zrobię wszystko, by wzrastał w miłości i spokoju, czego dowodem jest m.in. powstrzymanie się od publicznego komentowania prywatnych spraw rodziców. Jednocześnie informuję media, że to mój jedyny i ostatni komentarz w sprawie” - pisała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska: Asia może na mnie liczyć

Jedna z fanek zasugerowała jej, że mogłaby okazać wsparcie synowej… "Mogłaby stanąć po stronie skrzywdzonej synowej i wnuka, po prostu powiedzieć: Asiu nie jestem w stanie wpłynąć na niego, ale gdybyś czegoś potrzebowała, to jestem" – brzmiał jeden z komentarzy. "To oczywiste. Jestem i może na mnie liczyć. Asia to wie" – napisała nieoczekiwanie Ostrowska-Królikowska.

Kulisy związku Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.