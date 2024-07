Małgorzata Potocka większą część życia spędziła na scenie. Jak radziła sobie z kontuzjami?

Co za wieści!

Tancerze i aktorzy bardzo często zmagają się z poważnymi kontuzjami, które nierzadko wykluczają z zawodu nawet największe talenty. Na szczęście pech omijał i nadal omija Małgorzatę Potocką i jej utalentowany zespół Teatru Sabat. Piękna tancerka, reżyserka i choreografka twierdzi, że to dzięki opatrzności boskiej. - Nigdy nie miałam poważnej kontuzji. Jeśli miałam to minimalne stłuczenia, czy coś sobie naciągnęłam. Na scenie nigdy nie złamałam nogi ani nic poważniejszego mi się nie stało. Czasem boli kolano, czy łękotka, ale w takich przypadkach każda tancerka smaruje się maścią, albo lampami naświetla kolano i się idzie na scenę. Omijały mnie kontuzje i moich artystów też. Czuję, że mam parasol ochronny anioła stróża, który mnie chroni. Chronił mnie, kiedy byłam porwana, kiedy miałam operację serca, kiedy miałam tu wspólnika, który chciał mi zabrać teatr, ale mu się nie udało – mówi „Super Expressowi” Małgorzata Potocka. Założycielka Teatru Sabat jest osobą bardzo religijną i uduchowioną. - Wierzę w Boga, bo inaczej życie by nie miało sensu – dodaje.

Małgorzata Potocka jest właścicielką Teatru Sabat. Wybitna tancerka, choreograf i reżyser, a także twórczyni grupy baletowej Sabat ma na swoim koncie wiele znakomitych widowisk rewiowych. Obecnie pracuje nad kolejnym spektaklem. - Rewia jest moją miłością i zawsze była. W tym roku otrzymałam Złotą Glorię Artis za swoją działalność artystyczną i za stworzenie teatru rewiowego po wojnie. Postanowiłam więc zrobić spektakl przypominający i pokazujący mojej publiczności, jak się zaczęła rewia i jak wygląda. Ten spektakl jest wspomnieniem rewii od lat 30 do dzisiaj - mówiła nam Potocka jakiś czas temu. Na scenie prezentują się znakomici wokaliści, ale również uzdolnione i niezwykle atrakcyjne tancerki, które zachwycą publiczność nie tylko układem tanecznym, ale również ponad 200 kostiumami zaprojektowanymi przez panią Małgorzatę. Jak udało nam się dowiedzieć, show może właścicielkę kosztować nawet pół miliona złotych.

