70-letnia aktorka Małgorzata Potocka marzy o gorącej miłości

Małgorzata Potocka, którą widzowie pamiętają z takich produkcji jak „Matki, żony i kochanki”, „Klasa na obcasach” czy „Barwy szczęścia” była gościem Moniki Jaruzelskiej w programie „Gwiazdozbiór Jaruzelskiej”. Gwiazda słynąca ze szczerości i bezpośredniości wyznała, że nigdy nie straciła wiary w miłość i marzy, by przeżyć jeszcze gorące uczucie. - Miłość? - uśmiechnęła się. - Miłość... Właśnie widzisz, ten serial -”Gang zielonej rękawiczki”, fantastycznie opowiada o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, że miłość zawsze się pojawi i zawsze przyjdzie. I ja w to wierzę, że ona przyjdzie… Parę lat temu byłam w Bostonie i usłyszałam historię, że siedemdziesięcioletnia kobieta, niesamowita zupełnie, poznała przez internet partnera swojego życia. Wzięli ślub i jeżdżą teraz po całym świecie jak szaleni. Patrzyłam na nią i tylko myślałam: "niech przyjdzie to do mnie, niech przyjdzie to do mnie" – rozmarzyła się aktorka, która wciąż jest w doskonałej formie życiowej i zawodowej, a jej serce wciąż jest gorące.

Cały wywiad Moniki Jaruzelskiej z Małgorzatą Potocką na kanale YouTube Super Express 2

Małgorzata Potocka u Jaruzelskiej: „NA MIŁOŚĆ NIGDY NIE JEST A PÓŹNO” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.