Małgorzata Tomaszewska na "mięsnej randce". Szczęka opada na to, kto towarzyszył byłej prezenterce TVP!

Małgorzata Tomaszewska partner, córka

Małgorzata Tomaszewska przez lata przyzwyczaiła do siebie widzów TVP, prowadząc m.in. "Pytanie na śniadanie", " The Voice of Poland" czy "The Voice Senior". Była także gospodynią aż trzech edycji Sylwestra marzeń z Dwójką". Po zmianie władzy w Polsce jednak dla popularnej prezenterki zabrakło już miejsca w telewizji publicznej. W tym czasie Małgorzata Tomaszewska miała już na głowie inne sprawy. Była w ciąży, a w lutym urodziła córeczkę Laurę. To jednak nie był koniec dobrych wiadomości. Była gwiazda TVP w maju przyjęła oświadczyny od tajemniczego Roberta, który jest ojcem dziewczynki. Mężczyzna jak ognia unika mediów, a sama prezenterka rzadko o nim opowiada. Kiedyś wyjawiła, że jej partner jest ekspertem od wymiany pieluch, co przy małym dziecku jest niezwykle ważną umiejętnością. Innym razem Małgorzata Tomaszewska pokazała zdjęcia Roberta, ale... z zasłoniętą twarzą.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora na "mięsnej randce"

Długo plotkowano na temat relacji Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory. Mimo że nie było do tego podstaw, niektórzy kolportowali kłamliwe informacje o tym, jakoby para prezenterów z "Pytania na śniadanie" była także parą w życiu prywatnym. Nie pomagały nawet zaprzeczenia samych zainteresowanych.

Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem

- zapewnił na Instagramie Aleksander Sikora. Z kolei w rozmowie z Party podkreślił, że "nie każdy duet, który prowadzi albo prowadził Pytanie na śniadanie, musi mieć się ku sobie". Faktem jest jednak to, że Małgorzata Tomaszewska i pracujący aktualnie w Polsacie Sikora nadal się kumplują. Ostatnio wybrali się nawet na... randkę. Opowiedzieli o niej w sieci.

Dzień dobry, spotkaliśmy się dzisiaj w słusznej sprawie

- zaczęła Małgorzata Tomaszewska.

To była zawodowa randka

- wtrącił Aleksander Sikora. Jego koleżanka dodała jeszcze, że... kupowali mięso. Hmm, oryginalna ta "mięsna randka" zawodowa.

