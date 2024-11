Małgorzata Tomaszewska wraca do Polsatu? Jest oficjalna wypowiedź

Wiele wskazuje na to, że dawno niewidziana na ekranie królowa śniadaniówki TVP wróci do telewizji! Małgorzata Tomaszewska po rewolucji w publicznej stacji zajęła sie wychowaniem dzieci, ale pojawiły się podejrzenia, że gwiazda wróci do Polsatu! Dołączyłaby tym samym do swojego partnera z "Pytania na śniadanie", Olka Sikory. Maciej Rock skomentował te rewelacje.