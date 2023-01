Małżeństwo Krzysztofa Skiby "legło w gruzach". Teraz w jego życiu jest młodsza o 26 lat modelka. "Jestem artystą i potrzebuję muzy"

Karolina i Agnieszka z "Top Model" planują ciążę. Chcą poddać się procedurze in vitro

Padniecie, gdy dowiecie się, co łączy Antka Królikowskiego z Janem Pawłem II! Katolicy mogą być oburzeni...

Krzysztof Skiba, wokalista, autor tekstów oraz członek zespołu "Big Cyc" unika wypowiadania się na tematy rodzinne w mediach. O swojej żonie, Renacie, wspomniał niegdyś w wywiadzie dla "Życia na gorąco". Powiedział wówczas, że pracuje ona na uniwersytecie, gdzie wykłada grekę i łacinę. Para poznała się jeszcze na studiach i od razu między nimi zaiskrzyło. Owocem ich miłości są dwaj synowie: Tymoteusz (35 l.) oraz Tytus (25 l.). Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W kwietniu 2022 roku Pudelek ujawnił, że muzyk ma już nową ukochaną, młodszą o 26 modelkę Karolinę Kempińską. Skiba oficjalnie poinformował o związku dopiero kilka miesięcy później, w grudniu. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił zdjęcie, na którym całuje się z Karoliną.

- Od blisko roku jestem w separacji z żoną Renatą. Moją aktualną partnerką jest Karolina. Sprawa rozwodowa jest w toku - napisał.

Wiele wskazuje również na to, że zakochani są już po zaręczynach. Ukochana muzyka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym prezentuje piękny pierścionek. Podpisała je datą "11.07.2022", co może sugerować, że właśnie wtedy przyjęła oświadczyny Skiby.

Krzysztof Skiba opowiedział o związku z młodszą partnerką. Nazwał ją swoją muzą

Krzysztof Skiba zdecydował się udzielić wywiadu Maciejowi Sandeckiemu z "Gazety Wyborczej". Opowiedział nie tylko o swojej karierze muzycznej, ale także związku z Karoliną.

- Plotkarskie media zrobiły z naszego związku sensację, ponieważ Karolina jest modelką, jest ładna i dużo młodsza ode mnie. U nas ciągle dominuje taki stereotyp, że jak modelka, to pewnie głupia, a Karolina jest wykształconą osobą, po studiach, mówi biegle trzema językami. I połączyła nas miłość. Najpierw było koleżeństwo, potem przyjaźń, a potem miłość. Moje dotychczasowe małżeństwo legło w gruzach. Z Renatą to także była wielka miłość, ale po 34 latach coś się wypaliło. Mamy dwóch dorosłych synów. Zabezpieczyłem finansowo rodzinę, właściwie zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Żonie zostawiłem spory dom, zabrałem tylko samochód, który jest mi potrzebny do pracy, i dwie walizki - czytamy.

Skiba nazywa ukochaną swoją "muzą". Dzięki niej czuje się o wiele młodszy, jest pełen energii i chęci do życia. Artysta nie przejmuje się komentarzami, w których internauci snują domysły na temat jego związku z Karoliną. Jest szczęśliwy ze swoją partnerką i to liczy się dla niego najbardziej.

- Mam wielu kolegów, którzy pozostają w wieloletnich związkach i się w nich męczą, a ja już tak dłużej nie chciałem. Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat! Oczywiście komentarze w plotkarskich mediach były straszne, że stary dziad znalazł sobie młodą laskę, ale czy ja mam się przejmować opiniami ludzi, którzy mnie i Karoliny nie znają i ja też ich nie znam? Dowiedziałem się z internetu, że poleciała na mnie, bo śpię na forsie i jestem obywatelem Kanady. Może za miesiąc dowiem się, że jestem gwiazdą porno w Norwegii - powiedział.

Zobacz zdjęcia Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej! Ładna z nich para?

Krzysztof Skiba: Żyjemy w horrorze poprawności politycznej [Super Raport] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Co sądzisz o związkach z dużą różnicą wieku? Uważam, że to bardzo indywidualna kwestia Nie mają prawa się udać Niech ludzie robią, co chcą, to ich prywatna sprawa Znam takie pary i są udane!

Od czego zależy, czy będziemy szczęśliwi w miłości?

Posłuchaj tych porad! Być może spojrzysz na swój związek z lepszej perspektywy.