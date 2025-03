MamaNaObrotach znika w oczach. Słynna TikTokerka straciła już 23 kilogramy i wciąż chudnie

Zenek Martyniuk chce się odchudzić. Ale mu się nie udaje! Zdradził, co je. Lista grzechów jest długa

MamaNaObrotach – jak schudła 23 kg? Metamorfoza, dieta i ćwiczenia

Klaudia Klimczyk nie zwalnia tempa – dosłownie i w przenośni. Influencerka, którą na TikToku śledzi prawie 5 milionów fanów, właśnie pochwaliła się spektakularnym efektem swojej pracy nad sylwetką.

Kiedyś i dziś… różnica 23 kg!

– napisała pod zdjęciem porównującym jej aktualną formę z tą sprzed roku. Fani są pod ogromnym wrażeniem jej metamorfozy i nie szczędzą komplementów.

Droga Klaudii do wymarzonej sylwetki nie była łatwa, ale jak sama przyznaje – warto było podjąć to wyzwanie. W styczniu zdradziła, że udało jej się zrzucić 15 kg, ale to nie był koniec jej przygody z odchudzaniem. Tydzień temu mogła pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem – 23 kilogramami mniej!

Jak MamaNaObrotach schudła? Dieta i trening

Sekret jej sukcesu? Systematyczna zmiana nawyków żywieniowych oraz regularna aktywność fizyczna. MamaNaObrotach dzieli się ze swoimi obserwatorami ćwiczeniami, przepisami i – jak zawsze – dawką pozytywnego humoru.

Fani pod wrażeniem metamorfozy MamyNaObrotach

Pod postem Klaudii regularnie znaleźć można gratulacje i słowa uznania.

Matka… jakbyś miała z 15 lat mniej 😍 pięknie! 👏

Ogromne Gratulacje 🥂 Lecisz po Swoje 🥹😍

Po prostu super🔥🔥🔥 powinnaś być z sobie dumna❤️

Będziesz musiała zmienić pseudonim "super laska na obrotach"! Idziesz jak burza ❤️

– piszą zachwyceni fani. Nie brakuje też pytań o sposoby na skuteczne odchudzanie i motywację do działania.

Od czego zaczęłaś swoją przygodę? Jaka dieta i ćwiczenia?

MamaNaObrotach inspiruje

Choć MamaNaObrotach od lat zachwyca widzów swoim humorem i dystansem, teraz udowadnia, że potrafi także inspirować w kwestiach zdrowego stylu życia. Uczy, że konsekwencja i chęć zmiany naprawdę mogą zdziałać cuda. A to dopiero początek! Mama utworzyła specjalną grupę wsparcia na Facebooku, gdzie zgromadzona społeczność wspiera się w treningach i wzajemnie motywuje do walki o zdrowie.

Jak schudła MamaNaObrotach?

MamaNaObrotach schudła 23 kg dzięki konsekwentnym zmianom w stylu życia. Jej przemiana to efekt zdrowej diety, regularnych ćwiczeń i determinacji.

Zobacz w naszej galerii, jak dziś prezentuje się słynna MamaNaObrotach.

Autor:

