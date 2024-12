Marcelina Zawadzka zalała się łzami. "Nie zasługuję na nic"

Marcelina Zawadzka w październiku powitała na świecie swojego syna Leonidasa. Modelka, prezenterka oraz zdobywczyni tytułu Miss Polonia świetnie odnalazła się w nowej roli matki. Co więcej, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem. Wraz z położną Karoliną Kardasz, która wspierała ją podczas porodu, prowadzi na YouTube rozmowy o tym wyjątkowym okresie w życiu kobiety.

Na swoim kanale YouTube Marcelina Zawadzka zamieściła film, w którym szczegółowo opowiada historię swojego porodu. Choć była doskonale przygotowana, sam moment narodzin jej dziecka okazał się niezwykle wymagający. Jak twierdzi, "poród to transformacja, a im więcej dostrzegamy w tym procesie, tym piękniejsze może być nasze życie". Podczas rozmowy emocje wzięły górę, a modelka nie zdołała powstrzymać łez.

Marcelina Zawadzka w rozmowie z położną Karoliną Kardasz podzieliła się swoimi problemami w akceptowaniu siebie oraz przekonaniem, że szacunek do siebie można zdobyć tylko przez przeżywanie trudnych i bolesnych doświadczeń.

Mam wrażenie, że zawsze musiałam zdobywać szacunek do siebie, przechodząc przez trudne doświadczenia. Nie potrafię dać sobie zrozumienia i miłości. Ten poród jest dla mnie uwieńczeniem tego, że zawsze wybieram trudną drogę i czuję, że tylko wtedy mogę zasłużyć na szacunek do samej siebie. Dlaczego nie mogę uwierzyć, że nie muszę przechodzić przez ciężkie doświadczenia, żeby poczuć szacunek do siebie? Pod względem psychologicznym mam wrażenie, że jeśli nie dam sobie w kość, to nie zasługuję na nic. Mogłabym powiedzieć, że kolejny poród to będzie cesarka i będzie łatwiej, ale ja tego nie potrafię zrobić.