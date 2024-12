Marcin Daniec od lat sprawia, że na ustach wielu Polaków pojawia się uśmiech. Niedawno znany kabareciarz doczekał się premiery własnego show na antenie TVP. Daniec zaprezentował w nim masę dobrego humoru. Nie zabrakło też klasycznych kabaretowych scenek. Widać było, że celebryta jest zachwycony tym, że ponownie pojawił się w telewizji. Niestety nie każdemu się to spodobało!

Marcin Daniec na początku swojego show, odniósł się do swojej wieloletniej nieobecności w TVP. Wbił też szpilkę poprzednim władzom stacji.

W show artysty ma pojawić się też wielu gości. W kolejnych odcinkach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Hannę Śleszyńską, Andrzeja Sikorowskiego, Mezo, Libera czy Grzegorza Poloczka.

Na sam koniec, artysta skomentował kulisy swojego powrotu do TVP. Okazuje się, że propozycję wznowienia programu otrzymał rok temu.

Szanowni państwo, życzę państwu wspaniałej zabawy. Chcę powiedzieć, że dostałem telefon, kiedy zaproszono mnie do wznowienia "Marzeń..." dwanaście miesięcy temu. No to jest szacunek do artysty? Rok przed już wiesz! - przyznał.