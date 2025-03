Marcin Daniec z młodszą o 20 lat żoną na premierze. Rafał Szatan przybył samotnie!

Totalnie odmieniona Szapołowska "pojechała" po Pavlović! Zdecydowała, co dalej z tańcem

W środowy wieczór w warszawskim Kinie Helios Blue City odbyła się uroczysta premiera "Śnieżki". Nowy aktorski film Disneya od dawna wzbudza kontrowersje. Nie wszystkim podoba się bowiem wybór Rachel Zegler do roli uwielbianej królewny. Sporo mówiło się również o podejściu młodej aktorki do roli oraz konflikcie z wcielającą się w Złą Królową, Gal Gadot. Do tego doszło wiele innych mniejszych i większych problemów.

Kontrowersje wokół filmu sprawiła, że producenci zdecydowali się zrezygnować z uroczystej premiery. Disney zazwyczaj w wielki stylu celebruje wejście do kin kolejnego projektu. Tym razem odbyło się kilka mniejszych imprez. Nieprzyjemna atmosfera wokół filmu nie odstraszyła polskich gwiazd, które tłumnie przybyły do kina Helios.

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in.: Joanna Brodzik, Katarzyna Kwiatkowska, Helena Norowicz, Marcelina Leszczak, Katarzyna Sawczuk, Rafał Szatan, Agnieszka Hyży, Anna Gryza, Marcin Daniec, Alicja Szemplińska czy Zbigniew Zamachowski.

"Śnieżka": Marcin Daniec z młodszą żona u boku

Część gości przybyła w towarzystwie członków rodziny. Anna Dąbrowska na premierę zabrała swoją córkę, Melanię Jóźwicką. U boku Marcina Dańca pojawiła się jego żona, Dominika. Związek satyryka z piękną Dominiką początkowo wywołał skandal. Wszystko przez znaczną różnicę wieku - ukochana jest od niego młodsza aż o 20 lat. Daniec zauroczył się nią, gdy ta miała zaledwie 19 lat, a on 39!

Samotnie pojawił się za to Rafał Szatan. Tym razem nie przyszła z nim jego ukochana żona, Barbara Kurdej-Szatan. Aktorska para w tym roku będzie obchodzić 14. rocznicę ślubu. Wielokrotnie pojawiali się razem na branżowych imprezach oraz programach. Jednak tym razem Barbary zabrakło u boku męża. Aktorka szusuje bowiem na stoku. Relacje z wyjazdu można zobaczyć na jej Instagramie.

Marcin Daniec miał 39 lat, zakochał się w 19-latce. Przyszła na jego show z rodzicami, usiadł jej na kolanach