Marcin Hakiel będzie miał trzecie dziecko

Marcin Hakiel i Dominika będą mieli dziecko. Partnerka tancerza wspaniałą wiadomość przekazała portalowi Jastrząbpost.pl. Zakochani przygotowują się do przyjścia malucha na świat i celebrują rodzinne chwile. Niedawno spotkaliśmy Marcina Hakiela i Dominikę na spacerze. Towarzyszyła im córką uczestnika "Tańca z gwiazdami" - Helena (11 l.). Cała trójka zajadała się smakołykami, a na ich twarzach malował się uśmiech. Tancerz od dłuższego czasu marzył o powiększeniu rodziny. Już po rozstaniu z Kasia Cichopek pytany przez portal Plejada.pl. gdzie widzi siebie za pięć lat, wprost sugerował, że chciałby znów zostać tata. - Jakiś wózek mógłby być. (...) Myślę, że jeszcze dam radę - mówił Marcin Hakiel. Teraz celebryta nie ukrywa swojego szczęścia. - Wszyscy jesteśmy dorośli, także to jest tak, że spodziewaliśmy się, że w pewnym momencie to może nastąpić i tak się udało. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i to jest też sam początek, także jeszcze troszkę czasu przed nami - cieszył się w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Dagmara Kaźmierska reaguje na wpis Marcina Hakiela. Zna płeć dziecka?

Ostatnio zakochana para wrzuciła do sieci zdjęcia z romantycznego wyjazdu. Nie uszły one uwadze Dagmarze Kaźmierskiej. Partnerka Marcina Hakiela w programie "Taniec z gwiazdami" obecnie rzadko publicznie zabiera głos, bo media żyją przede wszystkim publikacjami na temat jej kryminalnej przeszłości. Pod postem Marcina Hakiela jednak "Królowa życia" postanowiła zareagować. Zrobiła to w bardzo wymowny sposób. Dagmara Kaźmierska zamieściła bowiem dwa serduszka - jedno w tradycyjnym kolorze czerwonym, a drugie - w niebieskim. To daje do myślenia, bowiem ten kolor zwykle przypisywany jest chłopcom. Czyżby Dagmara Kaźmierska znała płeć dziecka Marcina Hakiela i Dominiki? A może to przypadek?

